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https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-يكشف-حقيقة-الرسالة-التي-بعثها-زيلينسكي-إلى-الرئيس-بوتين-1064495818.html
الكرملين يكشف حقيقة "الرسالة" التي بعثها زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
الكرملين يكشف حقيقة "الرسالة" التي بعثها زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على الرسالة التي سلمها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارته لأوكرانيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:28+0000
2022-07-01T10:40+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف، مجيبًا على سؤال من الصحفيين حول الرسالة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام: "انظر، يمكنني أن أقول ما يلي، الحديث لا يدور عن رسالة مكتوبة، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول هذا الموضوع".وأجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو يوم أمس الخميس في 30 يونيو/حزيران.و قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعشية زيارته لموسكو، قام رئيس إندونيسيا بزيارة كييف، حيث التقى زيلينسكي، وقال ويدودو بعد محادثات مع بوتين "نقلت رسالة الرئيس زيلينسكي إلى الرئيس بوتين وأعربت عن استعدادي لإقامة اتصال بين الزعيمين".هذا وكشف بوتين عن أنه أطلع الرئيس الإندونيسي بالتفصيل على الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بوتين-يؤكد-مشاركته-في-قمة-مجموعة-العشرين-المقرر-عقدها-في-إندونيسيا-1064305204.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين يكشف حقيقة "الرسالة" التي بعثها زيلينسكي إلى الرئيس بوتين

10:28 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 01.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على الرسالة التي سلمها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارته لأوكرانيا.
وقال بيسكوف، مجيبًا على سؤال من الصحفيين حول الرسالة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام: "انظر، يمكنني أن أقول ما يلي، الحديث لا يدور عن رسالة مكتوبة، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول هذا الموضوع".
وأجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو يوم أمس الخميس في 30 يونيو/حزيران.
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27 يونيو, 14:34 GMT
و قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعشية زيارته لموسكو، قام رئيس إندونيسيا بزيارة كييف، حيث التقى زيلينسكي، وقال ويدودو بعد محادثات مع بوتين "نقلت رسالة الرئيس زيلينسكي إلى الرئيس بوتين وأعربت عن استعدادي لإقامة اتصال بين الزعيمين".
هذا وكشف بوتين عن أنه أطلع الرئيس الإندونيسي بالتفصيل على الوضع في أوكرانيا.
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