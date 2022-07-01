https://arabic.sputniknews.com/20220701/المجر-ترفض-أي-إجراء-يحد-من-شحنات-الغاز-الروسي-إليها-1064483426.html
المجر ترفض أي إجراء يحد من شحنات الغاز الروسي إليها
المجر ترفض أي إجراء يحد من شحنات الغاز الروسي إليها
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده ليست مستعدة لمناقشة مقترحات قد تفضي بالنتيجة إلى وصول محدود لكميات الغاز الروسي إلى البلاد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:12+0000
2022-07-01T08:12+0000
2022-07-01T08:12+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأضاف أوربان لراديو "كوسوث" المحلي، اليوم الجمعة: "لا نناقش مقترحات من شأنها أن تجعل من الصعب علينا الحصول على الغاز الروسي، الأمر لا يتعلق ببحثنا عن حل وسط، بل ليس لدينا ما نناقشه".وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، غيرجيلي غياش، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل إذا فرض حظرًا على الغاز الروسي، لذلك يمكن للمرء أن يثق بالمنطق السليم في هذا الأمر "مؤقتًا على الأقل".وقال غياش في مقابلة مع موقع "هيرادو": "نرى أن المزيد من الناس لديهم دوافع لتوسيع العقوبات المفروضة على الغاز، لكن الحجة المضادة الخطيرة هي أنه في غياب الغاز الروسي سيواجه الاقتصاد الألماني الكثير من المتاعب".ووفقا له، كان هناك في البداية إجماع في الاتحاد الأوروبي على أن الفحم والنفط والغاز من روسيا يجب ألا يخضع لقيود العقوبات وثم فجأة دخل الفحم في قائمة العقوبات وبعدها اتفقنا على أن العقوبات لن تسري على النفط والغاز، والآن يتم تطبيقها بالفعل على النفط - لقد تلقينا استثناء، لأنه بخلاف ذلك كان من المستحيل التوصل إلى إجماع".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/المجر-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-إيقاف-فرض-العقوبات-على-روسيا-1064132392.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المجر ترفض أي إجراء يحد من شحنات الغاز الروسي إليها
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده ليست مستعدة لمناقشة مقترحات قد تفضي بالنتيجة إلى وصول محدود لكميات الغاز الروسي إلى البلاد.
وأضاف أوربان لراديو "كوسوث" المحلي، اليوم الجمعة: "لا نناقش مقترحات من شأنها أن تجعل من الصعب علينا الحصول على الغاز الروسي، الأمر لا يتعلق ببحثنا عن حل وسط، بل ليس لدينا ما نناقشه".
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، غيرجيلي غياش، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل إذا فرض حظرًا على الغاز الروسي، لذلك يمكن للمرء أن يثق بالمنطق السليم في هذا الأمر "مؤقتًا على الأقل".
وقال غياش
في مقابلة مع موقع "هيرادو": "نرى أن المزيد من الناس لديهم دوافع لتوسيع العقوبات المفروضة على الغاز، لكن الحجة المضادة الخطيرة هي أنه في غياب الغاز الروسي سيواجه الاقتصاد الألماني الكثير من المتاعب".
ووفقا له، كان هناك في البداية إجماع في الاتحاد الأوروبي على أن الفحم والنفط والغاز من روسيا يجب ألا يخضع لقيود العقوبات وثم فجأة دخل الفحم في قائمة العقوبات وبعدها اتفقنا على أن العقوبات لن تسري على النفط والغاز، والآن يتم تطبيقها بالفعل على النفط - لقد تلقينا استثناء، لأنه بخلاف ذلك كان من المستحيل التوصل إلى إجماع".