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https://arabic.sputniknews.com/20220701/المجلس-الرئاسي-الليبي-يقول-إنه-في-حالة-انعقاد-مستمر-بسبب-الأحداث-الأخيرة-1064521611.html
المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب الأحداث الأخيرة
المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب الأحداث الأخيرة
علق عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، على الأحداث الأخيرة ليبيا، بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة، مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)،... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T23:29+0000
2022-07-01T23:29+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلوا النيران داخله.وأضاف، "المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".شوهد محتجون وهم يلقون أوراقا ومستندات من نوافذ مجلس النواب بعد اقتحامهم المكاتب الإدارية بالمبنى.وبحسب مراسل "سبوتنيك" تأتي تلك الأحداث بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جداً وغيرها من الأزمات.وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.وصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.وانتُخب مجلس النواب في يونيو/حزيران 2014 وبدأ عمله فعليا في أغسطس/آب من نفس العام برئاسة عقيلة صالح ليستمر في عمله حتى هذه اللحظة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/متظاهرون-يقتحمون-مجلس-النواب-الليبي-في-طبرق-احتجاجا-على-سوء-الأوضاع-المعيشية-1064516547.html
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أخبار ليبيا اليوم

المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب الأحداث الأخيرة

23:29 GMT 01.07.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Council
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علق عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، على الأحداث الأخيرة ليبيا، بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة، مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلوا النيران داخله.
وقال اللافي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي، وهو في حالة انعقاد مستمر ودائم حتي تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون|.
وأضاف، "المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".
شوهد محتجون وهم يلقون أوراقا ومستندات من نوافذ مجلس النواب بعد اقتحامهم المكاتب الإدارية بالمبنى.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" تأتي تلك الأحداث بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جداً وغيرها من الأزمات.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
متظاهرون يقتحمون مجلس النواب الليبي في طبرق احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.. فيديوهات
17:58 GMT
وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
وصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.
وانتُخب مجلس النواب في يونيو/حزيران 2014 وبدأ عمله فعليا في أغسطس/آب من نفس العام برئاسة عقيلة صالح ليستمر في عمله حتى هذه اللحظة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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