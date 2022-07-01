عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/المحكمة-العليا-في-الهند-تطالب-صاحبة-التصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-بالاعتذار-عبر-شاشات-التلفاز-1064496199.html
المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز
المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز
طالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:45+0000
2022-07-01T10:45+0000
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/77/1043757775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_213aa75812094d07c3275dc0b515075b.jpg
وحسب شبكة "بي بي سي"، انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة نوبور شارما، قائلة إن "التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد".وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/القصة-الكاملة-لما-حدث-في-الهند-هاشتاغ-إلا-رسول-الله-يا-مودي-يتصدر-وسط-غضب-إسلامي-وعربي-1063169551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/77/1043757775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3162e21806ff4fa9d72162ef9476ac88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز

10:45 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / AFBمتظاهرات في احتجاجات الهند
متظاهرات في احتجاجات الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / AFB
تابعنا عبرTelegram
طالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها المسيئة للنبي محمد في توترات بالبلاد.
وحسب شبكة "بي بي سي"، انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة نوبور شارما، قائلة إن "التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد".
ونقلت الشبكة عن قضاة المحكمة إنه كان يجب عليها أن تظهر على شاشات التلفاز وتقدم اعتذارا لكل البلاد.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
القصة الكاملة لما حدث في الهند... هاشتاغ "إلا رسول الله يا مودي" يتصدر وسط غضب إسلامي وعربي
6 يونيو, 11:31 GMT
وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.
وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала