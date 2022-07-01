https://arabic.sputniknews.com/20220701/المحكمة-العليا-في-الهند-تطالب-صاحبة-التصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-بالاعتذار-عبر-شاشات-التلفاز-1064496199.html
المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز
المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز
طالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:45+0000
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وحسب شبكة "بي بي سي"، انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة نوبور شارما، قائلة إن "التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد".وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/القصة-الكاملة-لما-حدث-في-الهند-هاشتاغ-إلا-رسول-الله-يا-مودي-يتصدر-وسط-غضب-إسلامي-وعربي-1063169551.html
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المحكمة العليا في الهند تطالب صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد بالاعتذار عبر شاشات التلفاز
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طالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها المسيئة للنبي محمد في توترات بالبلاد.
وحسب شبكة "بي بي سي"، انتقدت المحكمة العليا في الهند
بشدة نوبور شارما، قائلة إن "التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد".
ونقلت الشبكة عن قضاة المحكمة إنه كان يجب عليها أن تظهر على شاشات التلفاز وتقدم اعتذارا لكل البلاد.
وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.
وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند
احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.