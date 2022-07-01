https://arabic.sputniknews.com/20220701/المغرب-وإسرائيل-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-القطاع-الصحي-1064482218.html
المغرب وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم في القطاع الصحي
المغرب وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم في القطاع الصحي
وقعت المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:51+0000
2022-07-01T07:51+0000
2022-07-01T07:51+0000
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وأعلنت وزارة الصحة المغربية ببيان لها عن توقيع اتفاقية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب، لمراسم التوقيع مع شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD، في مجال المؤسسات الإستشفائية.وتشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز ألف سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي، بحسب ما نقل موقع "وكالة المغرب العربي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل
المغرب وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم في القطاع الصحي
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وقعت المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية ببيان لها عن توقيع اتفاقية
بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب، لمراسم التوقيع مع شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD، في مجال المؤسسات الإستشفائية.
وأضاف البيان أن هذه المذكرة، تأتي تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في إرساء نموذج للتنمية الاجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن، وتندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 5 مليارات درهم.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز ألف سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي، بحسب ما نقل موقع
"وكالة المغرب العربي".