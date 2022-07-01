عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/النرويج-تتعهد-بتقديم-مليار-يورو-لمساعدة-أوكرانيا-1064517312.html
النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا
النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا
تعهدت النرويج، اليوم الجمعة، بتقديم مليار يورو (1.04 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها ودعم المحتاجين وإعادة الإعمار" في أعقاب العملية العسكرية... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T18:41+0000
2022-07-01T18:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/39/1044123989_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_951363c97e8601b06188ff35eb3065c9.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ما نقلت وكالة "رويترز".وقال ستور: "أنا هنا لأقول إن معركة أوكرانيا ليست فقط من أجل أوكرانيا (..) هذا يتعلق بالأمن في أوروبا، هذا يتعلق بمصير جارك".وتابع مخاطبا زيلينسكي: "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدك وشعبك للجزء المتبقي من عام 2022 وعام 2023 (..) لديك الحق في الدفاع عن نفسك ولدينا الحق في مساعدتك في الدفاع عن نفسك".وردا على سؤال عما إذا كانت النرويج مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، قال ستور إن النرويج تنتج الغاز بالفعل "بأقصى حد لها" لكنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير المزيد.وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/39/1044123989_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_cef0643fd7518b421981ed50854b5c69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

18:41 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Alexey Filippovأوسلو النرويج
أوسلو النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
تابعنا عبرTelegram
تعهدت النرويج، اليوم الجمعة، بتقديم مليار يورو (1.04 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها ودعم المحتاجين وإعادة الإعمار" في أعقاب العملية العسكرية الروسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال ستور: "أنا هنا لأقول إن معركة أوكرانيا ليست فقط من أجل أوكرانيا (..) هذا يتعلق بالأمن في أوروبا، هذا يتعلق بمصير جارك".
وتابع مخاطبا زيلينسكي: "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدك وشعبك للجزء المتبقي من عام 2022 وعام 2023 (..) لديك الحق في الدفاع عن نفسك ولدينا الحق في مساعدتك في الدفاع عن نفسك".
وردا على سؤال عما إذا كانت النرويج مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، قال ستور إن النرويج تنتج الغاز بالفعل "بأقصى حد لها" لكنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير المزيد.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала