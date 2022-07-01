https://arabic.sputniknews.com/20220701/النرويج-تتعهد-بتقديم-مليار-يورو-لمساعدة-أوكرانيا-1064517312.html
النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا
النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا
تعهدت النرويج، اليوم الجمعة، بتقديم مليار يورو (1.04 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها ودعم المحتاجين وإعادة الإعمار" في أعقاب العملية العسكرية... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T18:41+0000
2022-07-01T18:41+0000
2022-07-01T18:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ما نقلت وكالة "رويترز".وقال ستور: "أنا هنا لأقول إن معركة أوكرانيا ليست فقط من أجل أوكرانيا (..) هذا يتعلق بالأمن في أوروبا، هذا يتعلق بمصير جارك".وتابع مخاطبا زيلينسكي: "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدك وشعبك للجزء المتبقي من عام 2022 وعام 2023 (..) لديك الحق في الدفاع عن نفسك ولدينا الحق في مساعدتك في الدفاع عن نفسك".وردا على سؤال عما إذا كانت النرويج مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، قال ستور إن النرويج تنتج الغاز بالفعل "بأقصى حد لها" لكنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير المزيد.وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
النرويج تتعهد بتقديم مليار يورو لمساعدة أوكرانيا
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تعهدت النرويج، اليوم الجمعة، بتقديم مليار يورو (1.04 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها ودعم المحتاجين وإعادة الإعمار" في أعقاب العملية العسكرية الروسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ما نقلت وكالة "رويترز
".
وقال ستور
: "أنا هنا لأقول إن معركة أوكرانيا ليست فقط من أجل أوكرانيا (..) هذا يتعلق بالأمن في أوروبا، هذا يتعلق بمصير جارك".
وتابع مخاطبا زيلينسكي: "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدك وشعبك للجزء المتبقي من عام 2022 وعام 2023 (..) لديك الحق في الدفاع عن نفسك ولدينا الحق في مساعدتك في الدفاع عن نفسك".
وردا على سؤال عما إذا كانت النرويج مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، قال ستور إن النرويج تنتج الغاز بالفعل "بأقصى حد لها" لكنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير المزيد.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.