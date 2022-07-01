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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم دعما بـ395 مليون دولار لمشاريع في فلسطين
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم دعما بـ395 مليون دولار لمشاريع في فلسطين
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعما ماليا بقيمة 395 مليون دولار، لمشاريع في فلسطين خلال العامين الحالي والمقبل. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:51+0000
2022-07-01T12:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأعلنت الوكالة عن تقديمها الدعم، خلال لقاء في رام الله، جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة، ألر غروبس.وصرحت غروبس بأن الوكالة ستقدم هذا العام دعما لمشاريع بقيمة 125 مليون دولار، والعام المقبل لمشاريع بقيمة 270 مليون دولار.وقالت إن "هذه المبالغ ستخصص لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومستشفيات القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني".ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أهمية دعم المناطق الصناعية، ومشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثمنا الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية لأبناء الشعب الفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/مؤتمر-المانحين-هل-تنجح-فلسطين-في-محاولات-تأمين-دعم-دولي-دائم-للسلطة-والأونروا؟-1050690098.html
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أخبار فلسطين اليوم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم دعما بـ395 مليون دولار لمشاريع في فلسطين

12:51 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعما ماليا بقيمة 395 مليون دولار، لمشاريع في فلسطين خلال العامين الحالي والمقبل.
وأعلنت الوكالة عن تقديمها الدعم، خلال لقاء في رام الله، جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة، ألر غروبس.
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وصرحت غروبس بأن الوكالة ستقدم هذا العام دعما لمشاريع بقيمة 125 مليون دولار، والعام المقبل لمشاريع بقيمة 270 مليون دولار.
وقالت إن "هذه المبالغ ستخصص لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومستشفيات القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني".
ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أهمية دعم المناطق الصناعية، ومشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثمنا الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية لأبناء الشعب الفلسطيني.
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