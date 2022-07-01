https://arabic.sputniknews.com/20220701/الولايات-المتحدة-تفشل-في-إطلاق-سراح-مواطنيها-المعتقلين-بفنزويلا-1064478392.html
الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا
الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا
أنهى الوفد الأمريكي الخاص زيارته إلى فنزويلا ولم يتمكن من الاتفاق على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T04:39+0000
2022-07-01T04:39+0000
2022-07-01T04:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد تمكن خلال زيارته إلى فنزويلا من لقاء الأمريكيين المعتقلين ظلماً وناقش مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة مادورو أهمية ضمان الدعم الذي يمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول عليه عند الضرورة".ويشار إلى أن الحديث يدور حول عسكري سابق، ماتيو هيتي، الذي حاول الانتحار في السجن الفنزويلي، و5 موظفين سابقين في شركة "سيتغو" النفطية وشخصين آخرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا
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أنهى الوفد الأمريكي الخاص زيارته إلى فنزويلا ولم يتمكن من الاتفاق على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا.
موسكو – سبوتنيك
. وقال ممثل وزارة الخارجية لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد تمكن خلال زيارته إلى فنزويلا من لقاء الأمريكيين المعتقلين ظلماً وناقش مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة مادورو أهمية ضمان الدعم الذي يمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول عليه عند الضرورة".
ويشار إلى أن الحديث يدور حول عسكري سابق، ماتيو هيتي، الذي حاول الانتحار في السجن الفنزويلي
، و5 موظفين سابقين في شركة "سيتغو" النفطية وشخصين آخرين.