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الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا
الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا
أنهى الوفد الأمريكي الخاص زيارته إلى فنزويلا ولم يتمكن من الاتفاق على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T04:39+0000
2022-07-01T04:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد تمكن خلال زيارته إلى فنزويلا من لقاء الأمريكيين المعتقلين ظلماً وناقش مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة مادورو أهمية ضمان الدعم الذي يمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول عليه عند الضرورة".ويشار إلى أن الحديث يدور حول عسكري سابق، ماتيو هيتي، الذي حاول الانتحار في السجن الفنزويلي، و5 موظفين سابقين في شركة "سيتغو" النفطية وشخصين آخرين.
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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفشل في إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين بفنزويلا

04:39 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / Federico Parraعناصر شرطة الأمن الفنزويلية خلال احتجاجات ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في كاراكاس، فنزويلا 30 يناير/ كانون الثاني 2019
عناصر شرطة الأمن الفنزويلية خلال احتجاجات ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في كاراكاس، فنزويلا 30 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Federico Parra
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أنهى الوفد الأمريكي الخاص زيارته إلى فنزويلا ولم يتمكن من الاتفاق على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا.
موسكو – سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد تمكن خلال زيارته إلى فنزويلا من لقاء الأمريكيين المعتقلين ظلماً وناقش مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة مادورو أهمية ضمان الدعم الذي يمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول عليه عند الضرورة".
ويشار إلى أن الحديث يدور حول عسكري سابق، ماتيو هيتي، الذي حاول الانتحار في السجن الفنزويلي، و5 موظفين سابقين في شركة "سيتغو" النفطية وشخصين آخرين.
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