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اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
أدرجت منظمة اليونسكو رسميًا طبق حساء "البورش" الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:13+0000
2022-07-01T12:13+0000
مجتمع
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وفي تغريدة رسمية على "تويتر"، قالت اليونيسكو: "تم إدراج ثقافة طبخ البورش الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي حيث أنه بحاجة إلى أن يُصان".وأضافت: "هذا التراث غير المادي هو رمز للأمل بالنسبة للمجتمع الأوكراني".
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مجتمع, أخبار أوكرانيا

اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي

12:13 GMT 01.07.2022
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حساء البورش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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أدرجت منظمة اليونسكو رسميًا طبق حساء "البورش" الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وفي تغريدة رسمية على "تويتر"، قالت اليونيسكو: "تم إدراج ثقافة طبخ البورش الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي حيث أنه بحاجة إلى أن يُصان".
وأضافت: "هذا التراث غير المادي هو رمز للأمل بالنسبة للمجتمع الأوكراني".
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