https://arabic.sputniknews.com/20220701/اليونيسكو-تدرج-طبقا-أوكرانيا-في-التراث-الثقافي-غير-المادي-1064501138.html
اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
أدرجت منظمة اليونسكو رسميًا طبق حساء "البورش" الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:13+0000
2022-07-01T12:13+0000
2022-07-01T12:13+0000
مجتمع
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064500687_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_d3f8f783336380ab4c2f7e7a145dc754.jpg
وفي تغريدة رسمية على "تويتر"، قالت اليونيسكو: "تم إدراج ثقافة طبخ البورش الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي حيث أنه بحاجة إلى أن يُصان".وأضافت: "هذا التراث غير المادي هو رمز للأمل بالنسبة للمجتمع الأوكراني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064500687_289:0:2965:2007_1920x0_80_0_0_ff48a70c1f7d81bf34c2cfdf1234eded.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار أوكرانيا
اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
تابعنا عبر
أدرجت منظمة اليونسكو رسميًا طبق حساء "البورش" الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وفي تغريدة رسمية على "تويتر"، قالت اليونيسكو: "تم إدراج ثقافة طبخ البورش الأوكراني في قائمة التراث الثقافي غير المادي حيث أنه بحاجة إلى أن يُصان".
وأضافت: "هذا التراث غير المادي هو رمز للأمل بالنسبة للمجتمع الأوكراني".