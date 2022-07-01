https://arabic.sputniknews.com/20220701/امرأة-تنفذ-أكبر-مخطط-احتيال-في-التاريخ-وتختفي-باعت-الوهم-بمليارات-الدولارات-1064512236.html

امرأة تنفذ أكبر مخطط احتيال في التاريخ وتختفي... باعت الوهم بمليارات الدولارات

امرأة تنفذ أكبر مخطط احتيال في التاريخ وتختفي... باعت الوهم بمليارات الدولارات

رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال "ملكة العملات الرقمية" المختفية عن الأنظار منذ عام 2017. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T16:11+0000

2022-07-01T16:11+0000

2022-07-01T16:11+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت السلطات الأمريكية إن البلغارية روجا إغناتوفا، باتت ضمن قائمة أكثر 10 مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال، وذلك بعدما نفذت أكبر مخطط احتيال في التاريخ عبر خداع ملايين المستثمرين الذين اشتروا ما قيمته أربعة مليارات دولار من عملة "OneCoin" الرقمية التي أسستها، في وقت سابق.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، مايكل درسكول، إن إغناتوفا، وهي مواطنة ألمانية تعيش في بلغاريا، أنشأت "OneCoin" في عام 2014، وعملت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وزعمت في وقت ما أن لديها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مستثمر.ولاحقا، هربت من الولايات المتحدة بعد أن شكّت في أن السلطات كانت تراقبها، حيث استقلت طائرة إلى اليونان ثم اختفت هناك.وكانت السلطات في الولايات المتحدة اعتقلت شقيق إغناتوفا، كونستانتين، في مارس/آذار 2019، في كاليفورنيا، حيث اعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.والشهر الماضي، وضعت السلطات في الاتحاد الأوروبي إغناتوفا على قائمة المطلوبين وعرضت مكافأة قدرها خمسة آلاف يورو (5200 دولار) مقابل أي معلومات تؤدي للقبض عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/خبير-اقتصادي-عصر-العملات-الرقمية-انتهى-استثمروا-بالروبل-1064154514.html

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