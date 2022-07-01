https://arabic.sputniknews.com/20220701/انتهاء-عمل-قوة-تاكوبا-الأوروبية-في-مالي-1064502209.html
انتهاء عمل قوة "تاكوبا" الأوروبية في مالي
انتهاء عمل قوة "تاكوبا" الأوروبية في مالي
أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، انتهاء عمل القوة الأوروبية المشتركة في الساحل الأفريقي "تاكوبا" التي استحدثت قبل أكثر من عامين، بهدف محاربة الجماعات الجهادية في... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:40+0000
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الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن "إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، الذي تقرر بالتعاون مع الشركاء في أوروبا وأمريكا أدى إلى إنهاء عمليات "تاكوبا" في مالي اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران".وتم إنشاء فرقة "تاكوبا" وهي مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية بهدف محاربة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" ( الإرهابيان المحظوران في روسيا) في منطقة الساحل في 27 مارس/ آذار 2020، وتضم هذه القوة 800 جندي من عشر دول هي بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، هولندا، البرتغال، السويد.وكانت رئاسة الأركان الفرنسية أعلنت في 13 يونيو، أن الجيش سيغادر رسميا قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرقي مالي لتسليمها إلى القوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة "برخان" من البلاد.وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، إثر اتهام مالي لفرنسا بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
انتهاء عمل قوة "تاكوبا" الأوروبية في مالي
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أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، انتهاء عمل القوة الأوروبية المشتركة في الساحل الأفريقي "تاكوبا" التي استحدثت قبل أكثر من عامين، بهدف محاربة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، ويأتي الإعلان عن انتهاء عمل "تاكوبا" بالتزامن مع انسحاب قوة برخان الفرنسية من مالي، بسبب خلافات بين باماكو وباريس.
الرباط - سبوتنيك
. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن "إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، الذي تقرر بالتعاون مع الشركاء في أوروبا وأمريكا أدى إلى إنهاء عمليات "تاكوبا" في مالي اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران".
وتم إنشاء فرقة "تاكوبا" وهي مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية بهدف محاربة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" ( الإرهابيان المحظوران في روسيا) في منطقة الساحل في 27 مارس/ آذار 2020، وتضم هذه القوة 800 جندي من عشر دول هي بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، هولندا، البرتغال، السويد.
وكانت رئاسة الأركان الفرنسية أعلنت في 13 يونيو، أن الجيش سيغادر رسميا قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرقي مالي لتسليمها إلى القوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة "برخان" من البلاد.
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، إثر اتهام مالي لفرنسا بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب".