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https://arabic.sputniknews.com/20220701/بايدن-لم-يستطع-التمييز-بين-عمدة-كييف-وشقيقه-الملاكم-1064482122.html
بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم
بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم
قال الملاكم فلاديمير كليتشكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من التمييز بين أخيه عمدة كييف فيتالي كليتشكو وبينه خلال قمة الناتو في مدريد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:49+0000
2022-07-01T07:49+0000
جو بايدن
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وفقًا للرياضي، كان الرئيس الأمريكي ينوي التحدث مع رئيس بلدية كييف، لكنه التفت إليه بالخطأ.كما تلاحظ الصحيفة، كرس الرئيس الأمريكي في الحدث الكثير من الوقت للأخوين كليتشكو. من بين أمور أخرى، أخبرهم بايدن عن أحفاده، الذين أصبحوا، من عشاق الرياضيين.واجه رئيس الولايات المتحدة عدة مواقف محرجة في قمة مدريد. هكذا، أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، كما أخطأ بين السويد وسويسرا، في حديثه عن توسع حلف شمال الأطلسي.
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جو بايدن

بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم

07:49 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
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قال الملاكم فلاديمير كليتشكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من التمييز بين أخيه عمدة كييف فيتالي كليتشكو وبينه خلال قمة الناتو في مدريد.
وفقًا للرياضي، كان الرئيس الأمريكي ينوي التحدث مع رئيس بلدية كييف، لكنه التفت إليه بالخطأ.

قال فلاديمير كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "غالبًا ما يخطئون بيني وبين رئيس بلدية كييف. يجب أن أؤكد مرارًا وتكرارًا: إنه ليس أنا. كان الأمر نفسه مع جو بايدن. كان يعتقد أنني فيتالي".

كما تلاحظ الصحيفة، كرس الرئيس الأمريكي في الحدث الكثير من الوقت للأخوين كليتشكو. من بين أمور أخرى، أخبرهم بايدن عن أحفاده، الذين أصبحوا، من عشاق الرياضيين.
واجه رئيس الولايات المتحدة عدة مواقف محرجة في قمة مدريد. هكذا، أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، كما أخطأ بين السويد وسويسرا، في حديثه عن توسع حلف شمال الأطلسي.
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