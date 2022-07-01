https://arabic.sputniknews.com/20220701/بايدن-لم-يستطع-التمييز-بين-عمدة-كييف-وشقيقه-الملاكم-1064482122.html
بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم
بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم
قال الملاكم فلاديمير كليتشكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من التمييز بين أخيه عمدة كييف فيتالي كليتشكو وبينه خلال قمة الناتو في مدريد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:49+0000
2022-07-01T07:49+0000
2022-07-01T07:49+0000
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064288029_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_9d65dede7240405bc51f77c3bea75f19.jpg
وفقًا للرياضي، كان الرئيس الأمريكي ينوي التحدث مع رئيس بلدية كييف، لكنه التفت إليه بالخطأ.كما تلاحظ الصحيفة، كرس الرئيس الأمريكي في الحدث الكثير من الوقت للأخوين كليتشكو. من بين أمور أخرى، أخبرهم بايدن عن أحفاده، الذين أصبحوا، من عشاق الرياضيين.واجه رئيس الولايات المتحدة عدة مواقف محرجة في قمة مدريد. هكذا، أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، كما أخطأ بين السويد وسويسرا، في حديثه عن توسع حلف شمال الأطلسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064288029_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_299d356e2834847503ec6af0b53e101c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن
بايدن لم يستطع التمييز بين عمدة كييف وشقيقه الملاكم
تابعنا عبر
قال الملاكم فلاديمير كليتشكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من التمييز بين أخيه عمدة كييف فيتالي كليتشكو وبينه خلال قمة الناتو في مدريد.
وفقًا للرياضي، كان الرئيس الأمريكي ينوي التحدث مع رئيس بلدية كييف، لكنه التفت إليه بالخطأ.
قال فلاديمير كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "غالبًا ما يخطئون بيني وبين رئيس بلدية كييف. يجب أن أؤكد مرارًا وتكرارًا: إنه ليس أنا. كان الأمر نفسه مع جو بايدن. كان يعتقد أنني فيتالي".
كما تلاحظ الصحيفة، كرس الرئيس الأمريكي في الحدث الكثير من الوقت للأخوين كليتشكو. من بين أمور أخرى، أخبرهم بايدن عن أحفاده، الذين أصبحوا، من عشاق الرياضيين.
واجه رئيس الولايات المتحدة عدة مواقف محرجة في قمة مدريد. هكذا، أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، كما أخطأ بين السويد وسويسرا، في حديثه عن توسع حلف شمال الأطلسي.