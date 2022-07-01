https://arabic.sputniknews.com/20220701/برلماني-إيراني-المفاوضات-الجارية-في-قطر-هي-استمرار-لمفاوضات-فيينا-الساعية-لحماية-مصالح-شعبنا-1064501232.html

برلماني إيراني: المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا الساعية لحماية مصالح شعبنا

برلماني إيراني: المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا الساعية لحماية مصالح شعبنا

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:15+0000

2022-07-01T12:15+0000

2022-07-01T12:15+0000

إيران

قطر

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن أبو الفضل عموئي أنه بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات، يعتقد الجميع بأنه سيتم رفع العقوبات عن إيران، معربا عن أمله في تحقيق هذا الأمر، لكن بلاده ما تزال غير متفائلة.وأكد عموئي أن التفاؤل الحقيقي لبلاده يرتكز على القدرات الداخلية الإيرانية، موضحا أن بلاده تعتمد على القدرات الذاتية في المجال النووي وقضايا أخرى وهو ما يجعل الإيرانيين متفائلين بشأن المستقبل.وقال البرلماني الإيراني: "في فيينا توصلنا إلى نص المسودة، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية في هذه المسودة، ومعظمها يتعلق بالعقوبات التي تريد الولايات المتحدة الإبقاء عليها لكن إيران تسعى لإزالتها بهدف تحقيق مصالح الشعب الإيراني".وشدد أبو الفضل عموئي، على أن المهمة الرئيسية للفريق المفاوض في الدوحة هي حماية المصالح الوطنية للبلاد، خاصة ما يتعلق منها برفع العقوبات.وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/إيران-تأمل-أن-تتجاوز-أمريكا-ميراث-ترامب-ليتسنى-الوصول-إلى-اتفاق-نووي-جيد-ومستدام-1064398661.html

إيران

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, قطر, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن