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https://arabic.sputniknews.com/20220701/برلماني-إيراني-المفاوضات-الجارية-في-قطر-هي-استمرار-لمفاوضات-فيينا-الساعية-لحماية-مصالح-شعبنا-1064501232.html
برلماني إيراني: المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا الساعية لحماية مصالح شعبنا
برلماني إيراني: المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا الساعية لحماية مصالح شعبنا
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:15+0000
2022-07-01T12:15+0000
إيران
قطر
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن أبو الفضل عموئي أنه بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات، يعتقد الجميع بأنه سيتم رفع العقوبات عن إيران، معربا عن أمله في تحقيق هذا الأمر، لكن بلاده ما تزال غير متفائلة.وأكد عموئي أن التفاؤل الحقيقي لبلاده يرتكز على القدرات الداخلية الإيرانية، موضحا أن بلاده تعتمد على القدرات الذاتية في المجال النووي وقضايا أخرى وهو ما يجعل الإيرانيين متفائلين بشأن المستقبل.وقال البرلماني الإيراني: "في فيينا توصلنا إلى نص المسودة، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية في هذه المسودة، ومعظمها يتعلق بالعقوبات التي تريد الولايات المتحدة الإبقاء عليها لكن إيران تسعى لإزالتها بهدف تحقيق مصالح الشعب الإيراني".وشدد أبو الفضل عموئي، على أن المهمة الرئيسية للفريق المفاوض في الدوحة هي حماية المصالح الوطنية للبلاد، خاصة ما يتعلق منها برفع العقوبات.وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
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إيران, قطر, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن

برلماني إيراني: المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا الساعية لحماية مصالح شعبنا

12:15 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الجارية في قطر هي استمرار لمفاوضات فيينا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن أبو الفضل عموئي أنه بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات، يعتقد الجميع بأنه سيتم رفع العقوبات عن إيران، معربا عن أمله في تحقيق هذا الأمر، لكن بلاده ما تزال غير متفائلة.
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وأكد عموئي أن التفاؤل الحقيقي لبلاده يرتكز على القدرات الداخلية الإيرانية، موضحا أن بلاده تعتمد على القدرات الذاتية في المجال النووي وقضايا أخرى وهو ما يجعل الإيرانيين متفائلين بشأن المستقبل.
وقال البرلماني الإيراني: "في فيينا توصلنا إلى نص المسودة، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية في هذه المسودة، ومعظمها يتعلق بالعقوبات التي تريد الولايات المتحدة الإبقاء عليها لكن إيران تسعى لإزالتها بهدف تحقيق مصالح الشعب الإيراني".
وشدد أبو الفضل عموئي، على أن المهمة الرئيسية للفريق المفاوض في الدوحة هي حماية المصالح الوطنية للبلاد، خاصة ما يتعلق منها برفع العقوبات.
وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".
فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
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