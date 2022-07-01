https://arabic.sputniknews.com/20220701/بعد-تهنئته-بتوليه-منصب-رئاسة-الوزراء-في-إسرائيل-لابيد-لبايدن-أتطلع-لاستقبالكم-في-تل-أبيب-1064489679.html

بعد تهنئته بتوليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل... لابيد لبايدن: أتطلع لاستقبالكم في تل أبيب

بعد تهنئته بتوليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل... لابيد لبايدن: أتطلع لاستقبالكم في تل أبيب

بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برسالة تهنئة ليائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، بمناسبة توليه مهام منصبه في تل أبيب. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T08:57+0000

2022-07-01T08:57+0000

2022-07-01T08:57+0000

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن بايدن بعث برسالة للابيد ليهنئه فيها بتوليه مهام منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، بعد إعلان نفتالي بينيت، عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه لرؤية لابيد الشهر المقبل خلال زيارته إلى إسرائيل، المقررة في 14 يوليو/تموز المقبل.وبدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، شكره للرئيس الأمريكي على تهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد في البلاد، معربا عن تطلعه لاستقبال جو بايدن في إسرائيل خلال زيارته لتل أبيب.وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة جديدة له، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي قد قال له ذات مرة أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فكان ضروريا اختراعها أو إيجادها، مدعيا أنه محق في ذلك.وزعم نفتالي بينيت أن إسرائيل تعد عماد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبأن بلاده تحارب "الأخطبوط" الإيراني بطريقة فعالة وحاسمة.وأعلن البيت الأبيض قبل عدة أيام، أن الرئيس الأمريكي جو بادين سيزور إسرائيل في 14 يوليو المقبل، في وقت كان من المقرر أن تتم زيارة بايدن هذا الشهر، ولكن قبل نحو أسبوع، تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على تأجيلها إلى يوليو.

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