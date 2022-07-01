بعد تهنئته بتوليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل... لابيد لبايدن: أتطلع لاستقبالكم في تل أبيب
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برسالة تهنئة ليائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، بمناسبة توليه مهام منصبه في تل أبيب.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن بايدن بعث برسالة للابيد ليهنئه فيها بتوليه مهام منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، بعد إعلان نفتالي بينيت، عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه لرؤية لابيد الشهر المقبل خلال زيارته إلى إسرائيل، المقررة في 14 يوليو/تموز المقبل.
ראש הממשלה לפיד מודה לביידן: "תודה רבה כבוד הנשיא. הקשרים בין ישראל לארה"ב בלתי ניתנים לשבירה. אני מצפה לקבל את פניך בישראל"@AmichaiStein1— כאן חדשות (@kann_news) July 1, 2022
وبدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، شكره للرئيس الأمريكي على تهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد في البلاد، معربا عن تطلعه لاستقبال جو بايدن في إسرائيل خلال زيارته لتل أبيب.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة جديدة له، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي قد قال له ذات مرة أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فكان ضروريا اختراعها أو إيجادها، مدعيا أنه محق في ذلك.
״לו ישראל לא היתה קיימת, היה צריך להמציא אותה״, אומר לא פעם ידידי ג׳ו ביידן, נשיא ארה״ב.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 29, 2022
הוא צודק.
פגשתי כעת משלחת נוספת של חברי קונגרס וסנאט שהגיעו לישראל, על מנת לרתום אותם לתמוך בישראל.
בכל הפגישות שערכתי השנה עם 150 (!) חברי קונגרס וסנאט, גישתי היא אחת >> pic.twitter.com/dU9zBdDX5A
وزعم نفتالي بينيت أن إسرائيل تعد عماد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبأن بلاده تحارب "الأخطبوط" الإيراني بطريقة فعالة وحاسمة.
وأعلن البيت الأبيض قبل عدة أيام، أن الرئيس الأمريكي جو بادين سيزور إسرائيل في 14 يوليو المقبل، في وقت كان من المقرر أن تتم زيارة بايدن هذا الشهر، ولكن قبل نحو أسبوع، تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على تأجيلها إلى يوليو.
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم