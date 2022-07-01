https://arabic.sputniknews.com/20220701/بلا-تصوير-طارد-دبا-لالتقاط-صورة-ونجا-بصعوبة-من-الموتفيديو-1064518712.html
"بلا تصوير"... طارد دبا لالتقاط صورة ونجا بصعوبة من الموت..فيديو
"بلا تصوير"... طارد دبا لالتقاط صورة ونجا بصعوبة من الموت..فيديو
كادت أن تتحول مغامرة أحد السياح في إحدى الحدائق في سلوفاكيا إلى نهاية دراماتيكية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T19:36+0000
2022-07-01T19:36+0000
2022-07-01T19:36+0000
نادي الفيديو
سلوفاكيا
معارك شرسة
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد السياح يطارد دبا في حديقة تاترا في سلوفاكيا لتصويره، قبل أن يهيج الدب ويهاجمه، كما أن الأخير يقول له "بلا تصوير".حاول السائح تصوير الحيوان لمدة 20 دقيقة وهو يقترب منه. في البداية لم ينتبه الدب، لكنه بعد ذلك رأى رجلا يحمل كاميرا فهاجمه.وأفادت مصادر محلية بأن أحد زوار الحديقة كان يحمل رذاذ الفلفل في يديه، والذي قام برشه أمام حيوان مفترس ويعتقد أن هذا أنقذ حياة السائح.نتيجة لذلك، نجا السائح من الخدوش. في الوقت نفسه، من الممكن أن يدفع غرامة لمخالفته قواعد زيارة المتنزهات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, سلوفاكيا, معارك شرسة
"بلا تصوير"... طارد دبا لالتقاط صورة ونجا بصعوبة من الموت..فيديو
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كادت أن تتحول مغامرة أحد السياح في إحدى الحدائق في سلوفاكيا إلى نهاية دراماتيكية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد السياح يطارد دبا في حديقة تاترا في سلوفاكيا لتصويره، قبل أن يهيج الدب ويهاجمه، كما أن الأخير يقول له "بلا تصوير".
حاول السائح تصوير الحيوان لمدة 20 دقيقة وهو يقترب منه. في البداية لم ينتبه الدب، لكنه بعد ذلك رأى رجلا يحمل كاميرا فهاجمه.
وأفادت مصادر محلية بأن أحد زوار الحديقة كان يحمل رذاذ الفلفل في يديه، والذي قام برشه أمام حيوان مفترس ويعتقد أن هذا أنقذ حياة السائح.
نتيجة لذلك، نجا السائح من الخدوش. في الوقت نفسه، من الممكن أن يدفع غرامة لمخالفته قواعد زيارة المتنزهات.