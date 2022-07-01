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https://arabic.sputniknews.com/20220701/بلدية-موسكو-تعلن-عن-تصويت-لإطلاق-اسم-لوغانسك-على-أحد-شوارعها-1064480512.html
بلدية موسكو تعلن عن تصويت لإطلاق اسم "لوغانسك" على أحد شوارعها
بلدية موسكو تعلن عن تصويت لإطلاق اسم "لوغانسك" على أحد شوارعها
أطلقت بلدية موسكو تصويتا لإطلاق اسم جمهورية لوغانسك الشعبية على أحد أحياء العاصمة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:59+0000
2022-07-01T07:00+0000
موسكو
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ويمكن للمشاركين التصويت من خلال مشروع "المواطن النشط"، هذا وحملت ساحة في العاصمة موسكو اسم جمهورية دونيتسك، بعد عملية تصويت أيضا.يذكر أنه في وقت سابق غيرت بلدية موسكو عنوان الشارع المحاذي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، وذلك بعد القرار المتخذ بتسمية الشارع بـ"ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأصدرت بلدية موسكو قرارا رسميا نشرته على الموقع وجاء فيه: "بناء على التوصيات والقرارات الأخيرة المتخذة تم تغيير اسم الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية في موسكو إلى "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وذلك تكريما لنضالات هذه البلاد ضد الإرهابيين والنازيين".
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بلدية موسكو تعلن عن تصويت لإطلاق اسم "لوغانسك" على أحد شوارعها

06:59 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 01.07.2022)
© Sputnik . Evgeny Odinokovسياح في العاصمة الروسية موسكو
سياح في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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أطلقت بلدية موسكو تصويتا لإطلاق اسم جمهورية لوغانسك الشعبية على أحد أحياء العاصمة.
ويمكن للمشاركين التصويت من خلال مشروع "المواطن النشط"، هذا وحملت ساحة في العاصمة موسكو اسم جمهورية دونيتسك، بعد عملية تصويت أيضا.

ومن ضمن الخيارات التي تم التقدم بها لإطلاق اسم لوغانسك، يقترح إعطاء اسم "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية" للمنطقة القريبة من السفارة البريطانية، أو المنطقة القريبة من السفارة الألمانية أو منطقة السفارة البلجيكية.

يذكر أنه في وقت سابق غيرت بلدية موسكو عنوان الشارع المحاذي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، وذلك بعد القرار المتخذ بتسمية الشارع بـ"ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأصدرت بلدية موسكو قرارا رسميا نشرته على الموقع وجاء فيه: "بناء على التوصيات والقرارات الأخيرة المتخذة تم تغيير اسم الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية في موسكو إلى "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وذلك تكريما لنضالات هذه البلاد ضد الإرهابيين والنازيين".
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