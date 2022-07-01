https://arabic.sputniknews.com/20220701/بوتين-ولوكاشينكو-يؤكدان-على-وحدة-الصف-الروسي--البيلاروسي-1064494504.html
بوتين ولوكاشينكو يؤكدان على "وحدة الصف الروسي- البيلاروسي"
بوتين ولوكاشينكو يؤكدان على "وحدة الصف الروسي- البيلاروسي"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضغوط السياسية غير المسبوقة، والعقوبات الجماعية من الغرب، تدفع روسيا وبيلاروس "لتسريع عملية التقارب". 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:25+0000
2022-07-01T10:25+0000
2022-07-01T10:25+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال رسالة الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى التاسع لأقاليم بيلاروسيا وروسيا، والذي ينعقد في مدينة غرودنو البيلاروسية: "أود أن أشير إلى أن هذا العام مهم بالنسبة للعلاقات الروسية البيلاروسية، فقبل أيام قليلة، في 25 حزيران/يونيو، مر 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبيلاروسيا".وأضاف بوتين: "لذلك، أود أن أهنئ أصدقاءنا البيلاروسيين بخالص التهنئة بمناسبة العيد الوطني المقبل، وسوف نتذكر دائمًا أنه خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، وقفت شعوبنا جنبًا إلى جنب من أجل الحرية والاستقلال، على حساب تضحيات ضخمة جلبت السلام لأوروبا بأسرها".وأردف بوتين: "تواصل روسيا وبيلاروسيا بناء تعاون مستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، علاوة على ذلك، يتم التعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والدعم ومراعاة مصالح كل طرف". وتابع بوتين: "يتم بالفعل صياغة برامج نقابية جديدة لفترة الثلاث سنوات المقبلة، بدءًا من عام 2024، وتهدف جميع هذه القرارات إلى خلق ظروف اقتصادية متساوية في بلداننا وتشكل أساسًا موثوقًا به لعمل سوق مالي واحد وسوق للطاقة وفضاء للنقل وسياسة اقتصادية كلية وتكنولوجية وصناعية وزراعية ورقمية مشتركة، ويجري العمل على تنفيذ البرامج الـ28 المذكورة على قدم وساق - باتساق وفي الموعد المحدد. وقد اكتمل بالفعل ما يقرب من 40% من الأنشطة المخطط لها".وأوضح بوتين: "في هذا السياق نعتبر إطلاق برامج واعدة للتجديد الصناعي والتكنولوجي مهمة مشتركة ذات أولوية، فروسيا مستعدة أيضًا لدعم تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية البيلاروسية لإنشاء صناعات جديدة وتحديث القائمة في الجمهورية وفي بلدنا".وفي السياق نفسه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في رسالة فيديو عرضت خلال الجلسة العامة للمنتدى إن "دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يجب أن تقترب أكثر من دولة الاتحاد البيلاروسي الروسي إذا أرادت الحفاظ على السيادة".وأضاف لوكاشينكو: "اليوم، يجب أن تهتم دول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي بإخلاص بالتقارب مع دولة الاتحاد، إذا أرادت بالطبع الحفاظ على سيادتها واستقلالها، ونحن مقتنعون بأنه لا يمكننا مواجهة التحديات العالمية إلا معًا".وأردف لوكاشينكو: "في المرحلة الحالية، يلعب اتحادنا (بيلاروسيا وروسيا) دور قاطرة في التدفق العام لعمليات التكامل، إنه مثال، ونموذج للتعاون الثقافي والاقتصادي بين الدول".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/لوكاشينكو-يحث-على-الحوار-السلمي-مع-جميع-البلدان-1064491965.html
https://arabic.sputniknews.com/20220701/استطلاع-78-في-المئة-من-الروس-يوافقون-على-عمل-بوتين-1064490869.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين ولوكاشينكو يؤكدان على "وحدة الصف الروسي- البيلاروسي"
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضغوط السياسية غير المسبوقة، والعقوبات الجماعية من الغرب، تدفع روسيا وبيلاروس "لتسريع عملية التقارب".
وقال بوتين خلال رسالة الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى التاسع لأقاليم بيلاروسيا وروسيا، والذي ينعقد في مدينة غرودنو البيلاروسية: "أود أن أشير إلى أن هذا العام مهم بالنسبة للعلاقات الروسية البيلاروسية، فقبل أيام قليلة، في 25 حزيران/يونيو، مر 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبيلاروسيا".
"ومن الأمور الرمزية أيضًا، أن تُعقد فعاليات المنتدى عشية يوم استقلال جمهورية بيلاروسيا، والذي يتم الاحتفال به في 3 يوليو/تموز، ففي مثل هذا اليوم من عام 1944، تم تحرير مينسك من الغزاة النازيين".
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأضاف بوتين: "لذلك، أود أن أهنئ أصدقاءنا البيلاروسيين بخالص التهنئة بمناسبة العيد الوطني المقبل، وسوف نتذكر دائمًا أنه خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، وقفت شعوبنا جنبًا إلى جنب من أجل الحرية والاستقلال، على حساب تضحيات ضخمة جلبت السلام لأوروبا بأسرها".
وتابع: "والأهم من ذلك، لا تحافظ روسيا وبيلاروسيا على التقاليد المجيدة للصداقة القوية والمساعدة المتبادلة فحسب، بل تعمل على مضاعفتها أيضًا. لقد تمكنا من تحقيق مستوى مثالي حقًا من الشراكة الاستراتيجية والتحالف، ودولة الاتحاد هي مثال حقيقي على التكامل المتبادل والمنفعة المتساوية".
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأردف بوتين: "تواصل روسيا وبيلاروسيا بناء تعاون مستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، علاوة على ذلك، يتم التعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والدعم ومراعاة مصالح كل طرف".
"في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للدولة في دولة الاتحاد على التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة الاتحاد للفترة 2021-2023 والتي وجهت بتنفيذ 28 برنامجًا تم تصميمها لإعطاء دفعة جدية إضافية لتطوير التكامل الاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع بوتين: "يتم بالفعل صياغة برامج نقابية جديدة لفترة الثلاث سنوات المقبلة، بدءًا من عام 2024، وتهدف جميع هذه القرارات إلى خلق ظروف اقتصادية متساوية في بلداننا وتشكل أساسًا موثوقًا به لعمل سوق مالي واحد وسوق للطاقة وفضاء للنقل وسياسة اقتصادية كلية وتكنولوجية وصناعية وزراعية ورقمية مشتركة، ويجري العمل على تنفيذ البرامج الـ28 المذكورة على قدم وساق - باتساق وفي الموعد المحدد. وقد اكتمل بالفعل ما يقرب من 40% من الأنشطة المخطط لها".
"تدفعنا الضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة من ما يسمى بـ "الغرب الجماعي" إلى تسريع عمليات التعاضد، فبعد كل شيء، من الأسهل تقليل الضرر الناجم عن العقوبات غير القانونية معًا، فمن الأسهل إتقان إنتاج السلع المطلوبة، وتطوير كفاءات جديدة وتوسيع التعاون مع الدول الصديقة".
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأوضح بوتين: "في هذا السياق نعتبر إطلاق برامج واعدة للتجديد الصناعي والتكنولوجي مهمة مشتركة ذات أولوية، فروسيا مستعدة أيضًا لدعم تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية البيلاروسية لإنشاء صناعات جديدة وتحديث القائمة في الجمهورية وفي بلدنا".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في رسالة فيديو عرضت خلال الجلسة العامة للمنتدى إن "دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يجب أن تقترب أكثر من دولة الاتحاد البيلاروسي الروسي إذا أرادت الحفاظ على السيادة".
وأضاف لوكاشينكو: "اليوم، يجب أن تهتم دول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي بإخلاص بالتقارب مع دولة الاتحاد، إذا أرادت بالطبع الحفاظ على سيادتها واستقلالها، ونحن مقتنعون بأنه لا يمكننا مواجهة التحديات العالمية إلا معًا".
"يجب على أولئك الذين ما زال لديهم شكوكا أن يفهموا أنه من دون الوحدة والتماسك السريع، وتعزيز العلاقات بين الدول والعلاقات الإنسانية الطبيعية ببساطة، قد لا يكون لنا وجود في الغد".
الرئيس البيلاروسي
ألكسندر لوكاشينكو
وأردف لوكاشينكو
: "في المرحلة الحالية، يلعب اتحادنا (بيلاروسيا وروسيا) دور قاطرة في التدفق العام لعمليات التكامل، إنه مثال، ونموذج للتعاون الثقافي والاقتصادي بين الدول".