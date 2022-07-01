https://arabic.sputniknews.com/20220701/بوتين-يناقش-عمل-صناعة-الدفاع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1064500444.html
بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي مناقشة عمل المجمع الصناعي العسكري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:09+0000
2022-07-01T12:09+0000
2022-07-01T12:09+0000
رصد عسكري
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وقال بوتين في افتتاح الاجتماع: "دعونا نتحدث عن عمل المجمع الصناعي العسكري. لن أتحدث عن أهمية هذا الموضوع بشكل عام، وأكثر من ذلك في هذا الموقف". ودعا نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، المسؤول في هذا الموضوع، إلى تقديم تقرير.هذا وأجرت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية، أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة.المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي مناقشة عمل المجمع الصناعي العسكري.
وقال بوتين في افتتاح الاجتماع: "دعونا نتحدث عن عمل المجمع الصناعي العسكري. لن أتحدث عن أهمية هذا الموضوع بشكل عام، وأكثر من ذلك في هذا الموقف".
ودعا نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، المسؤول في هذا الموضوع، إلى تقديم تقرير.
هذا وأجرت الشركة القابضة
"مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية، أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة.
المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.