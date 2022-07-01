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بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي مناقشة عمل المجمع الصناعي العسكري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:09+0000
2022-07-01T12:09+0000
رصد عسكري
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وقال بوتين في افتتاح الاجتماع: "دعونا نتحدث عن عمل المجمع الصناعي العسكري. لن أتحدث عن أهمية هذا الموضوع بشكل عام، وأكثر من ذلك في هذا الموقف". ودعا نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، المسؤول في هذا الموضوع، إلى تقديم تقرير.هذا وأجرت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية، أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة.المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.
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رصد عسكري

بوتين يناقش عمل صناعة الدفاع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

12:09 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي مناقشة عمل المجمع الصناعي العسكري.
وقال بوتين في افتتاح الاجتماع: "دعونا نتحدث عن عمل المجمع الصناعي العسكري. لن أتحدث عن أهمية هذا الموضوع بشكل عام، وأكثر من ذلك في هذا الموقف".
ودعا نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، المسؤول في هذا الموضوع، إلى تقديم تقرير.
هذا وأجرت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية، أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة.
المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.
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