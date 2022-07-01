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https://arabic.sputniknews.com/20220701/تدشين-رحلات-جوية-بين-سوتشي-والشارقة-على-متن-طائرات-روسية-1064513125.html
تدشين رحلات جوية بين سوتشي والشارقة على متن طائرات روسية
تدشين رحلات جوية بين سوتشي والشارقة على متن طائرات روسية
أعلن مخدم مطارات "أيروديناميكا" العامل في إقليم كوبان الروسي عن "بدء تسيير الرحلات المباشرة من سوتشي إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة اليوم... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T16:29+0000
2022-07-01T16:29+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ومن المقرر أن يتم تنفيذ الرحلات على متن طائرة روسية الصنع من طراز سوخوي سوبرجيت، ويمكن أن تستوعب الرحلة 87 راكبًا. كما سيتم تشغيل الرحلات المنتظمة أربع مرات في الأسبوع، في أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.كما أفادت الخدمة الصحفية لمطار سوتشي لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوجهات الجوية المباشرة تتضمن أيضًا مدينة دبي.وتزيد روسيا إنتاج طائراتها من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" (SSJ100).وتستعد شركة "إيركوت" التي تصنع هذه الطائرات لتسليم طائرتين جديدتين من طراز"سوخوي سوبرجيت 100" إلى اثنتين من شركات الطيران الروسية هما "أيروفلوت" و"ريد وينغز". وتفقّدهما وفد الحكومة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير النقل، ألكسندر نيرادكو، أثناء قيامه بزيارة إلى معمل تابع لشركة "إيركوت" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.وأعلن النائب الأول لوزير النقل أن جهود الدولة لتحفيز حركة النقل في روسيا على متن الطائرات تحقق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن شركات الطيران الروسية بدأت، في سبتمبر/أيلول، تسيير أكثر من 20 رحلة جديدة على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت 100".
https://arabic.sputniknews.com/20210903/الصناعة-الروسية-قريبا-ستظهر-طائرات-سوخوي-سوبرجيت-100-بأسلوب-أوروس-1050026261.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تدشين رحلات جوية بين سوتشي والشارقة على متن طائرات روسية

16:29 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سوخوي سوبرجيت 100" في مصنع "غاغارين" لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور)
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن مخدم مطارات "أيروديناميكا" العامل في إقليم كوبان الروسي عن "بدء تسيير الرحلات المباشرة من سوتشي إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة اليوم الجمعة في 1 يوليو/تموز، كجزء من توسيع شبكة الخطوط التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة طيران روسيا".
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الرحلات على متن طائرة روسية الصنع من طراز سوخوي سوبرجيت، ويمكن أن تستوعب الرحلة 87 راكبًا. كما سيتم تشغيل الرحلات المنتظمة أربع مرات في الأسبوع، في أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.
كما أفادت الخدمة الصحفية لمطار سوتشي لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوجهات الجوية المباشرة تتضمن أيضًا مدينة دبي.
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2021
الصناعة الروسية: قريبا تظهر طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" بأسلوب "أوروس"
3 سبتمبر 2021, 08:31 GMT
وتزيد روسيا إنتاج طائراتها من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" (SSJ100).
وتستعد شركة "إيركوت" التي تصنع هذه الطائرات لتسليم طائرتين جديدتين من طراز"سوخوي سوبرجيت 100" إلى اثنتين من شركات الطيران الروسية هما "أيروفلوت" و"ريد وينغز". وتفقّدهما وفد الحكومة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير النقل، ألكسندر نيرادكو، أثناء قيامه بزيارة إلى معمل تابع لشركة "إيركوت" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.
وأعلن النائب الأول لوزير النقل أن جهود الدولة لتحفيز حركة النقل في روسيا على متن الطائرات تحقق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن شركات الطيران الروسية بدأت، في سبتمبر/أيلول، تسيير أكثر من 20 رحلة جديدة على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت 100".
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