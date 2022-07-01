https://arabic.sputniknews.com/20220701/تغيير-رمز-هاتف-دونيتسك-من-الأوكرانية-إلى-الروسية-ابتداء-من-شهر-يوليو-الجاري-1064497214.html

تغيير رمز هاتف دونيتسك من الأوكرانية إلى الروسية ابتداء من شهر يوليو الجاري

تغيير رمز هاتف دونيتسك من الأوكرانية إلى الروسية ابتداء من شهر يوليو الجاري

صرح عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، أن رمز الهاتف الخاص بالمدينة سيتغير من الأوكرانية إلى الروسية ابتداء من شهر يوليو/تموز الجاري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T11:05+0000

2022-07-01T11:05+0000

2022-07-01T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقال كوليمزين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام": "في يوليو/تموز 2022، سيتم تغيير رمز هاتف مدينة دونيتسك من (062)+38 إلى (856)+7".وأضاف بولشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن مستقبل أوكرانيا، والأراضي المحررة، وكذلك جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أيدي سكانها".وأضاف: "نحن نعلم أن المواطنين الذين يعيشون في أراضي مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف المحررة من القوميين المتطرفيين لا يريدون عودة سلطات كييف، التي تهددهم بالانتقام بزعم "الخيانة" و"التعاون" مع روسيا، لانتمائهم إلى الثقافة الروسية والرغبة في التحدث باللغة الروسية".هذا وأعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.وأضاف عبر قناته على "تلغرام": "نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه. ستتخذ منطقة خيرسون قرارًا وتنضم إلى روسيا، وستصبح كيانًا روسيا بالكامل، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها - حيث تكون موحدة، كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسيا".

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