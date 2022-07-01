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https://arabic.sputniknews.com/20220701/جزيرة-زمييني-تبقى-تحت-سيطرة-روسيا-1064495114.html
جزيرة زمييني تبقى تحت سيطرة روسيا
جزيرة زمييني تبقى تحت سيطرة روسيا
أكد مسؤول في السلطة التشريعية الروسية بقاء جزيرة زمييني تحت سيطرة روسيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:22+0000
2022-07-01T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 30 يونيو/ حزيران 2022 أنها سحبت قواتها من جزيرة زمييني لكي تسحب البساط من تحت أقدام الذين يزعمون أن روسيا تمنع تصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا إلى سوق العالم للغذاء.إلا أن خروج الجنود الروس من جزيرة زمييني لا يعني خروجها من نطاق سيطرة القوات الروسية. وكشف النائب أليكسي تشيرنياك الذي يمثل شبه جزيرة القرم في السلطة التشريعية العليا الروسية لـ"سبوتنيك" أن جزيرة زمييني توضع من الآن فصاعدا تحت مراقبة "صواريخنا وقواتتا البحرية والجوية".وقد حاول نظام الحكم الأوكراني مرارا أن يستعيد سيطرته على جزيرة زمييني عبر عمليات هجومية. وباءت كل محاولات القوات الأوكرانية بالفشل. وأعلن أليكسي غروموف، مسؤول هيئة أركان الحرب الأوكرانية، أمس، نية كييف إعادة قواتها إلى جزيرة زمييني. وألمح النائب تشيرنياك إلى احتمال أن تصبح القوات الأوكرانية في حال عادت إلى جزيرة زمييني، عرضة لقصف من قبل صواريخ القوات الروسية.تقع جزيرة زمييني (الثعبان) في البحر الأسود على مقربة من ميناء أوديسا الأوكراني. وقد فرضت روسيا سيطرتها على هذه الجزيرة التي تواجدت فيها مجموعة من حرس الحدود الأوكراني. وسلم الموجودون في الجزيرة أنفسهم إلى القوات الروسية التي بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير مناطق في أوكرانيا من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي تواصل اعتداءاتها على الناس في جنوب شرقي أوكرانيا منذ عام 2014.
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رصد عسكري

جزيرة زمييني تبقى تحت سيطرة روسيا

10:22 GMT 01.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أكد مسؤول في السلطة التشريعية الروسية بقاء جزيرة زمييني تحت سيطرة روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 30 يونيو/ حزيران 2022 أنها سحبت قواتها من جزيرة زمييني لكي تسحب البساط من تحت أقدام الذين يزعمون أن روسيا تمنع تصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا إلى سوق العالم للغذاء.
إلا أن خروج الجنود الروس من جزيرة زمييني لا يعني خروجها من نطاق سيطرة القوات الروسية. وكشف النائب أليكسي تشيرنياك الذي يمثل شبه جزيرة القرم في السلطة التشريعية العليا الروسية لـ"سبوتنيك" أن جزيرة زمييني توضع من الآن فصاعدا تحت مراقبة "صواريخنا وقواتتا البحرية والجوية".
وقد حاول نظام الحكم الأوكراني مرارا أن يستعيد سيطرته على جزيرة زمييني عبر عمليات هجومية. وباءت كل محاولات القوات الأوكرانية بالفشل. وأعلن أليكسي غروموف، مسؤول هيئة أركان الحرب الأوكرانية، أمس، نية كييف إعادة قواتها إلى جزيرة زمييني. وألمح النائب تشيرنياك إلى احتمال أن تصبح القوات الأوكرانية في حال عادت إلى جزيرة زمييني، عرضة لقصف من قبل صواريخ القوات الروسية.
تقع جزيرة زمييني (الثعبان) في البحر الأسود على مقربة من ميناء أوديسا الأوكراني. وقد فرضت روسيا سيطرتها على هذه الجزيرة التي تواجدت فيها مجموعة من حرس الحدود الأوكراني. وسلم الموجودون في الجزيرة أنفسهم إلى القوات الروسية التي بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير مناطق في أوكرانيا من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي تواصل اعتداءاتها على الناس في جنوب شرقي أوكرانيا منذ عام 2014.
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