https://arabic.sputniknews.com/20220701/حقيقة-وفاة-الفنان-المصري-صلاح-السعدني-1064492340.html
حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني
حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني
كشف الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، حقيقة وفاة عمه، الفنان المصري صلاح السعدني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:44+0000
2022-07-01T09:44+0000
2022-07-01T09:44+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن أكرم السعدني، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الأنباء المنتشرة بشأن وفاة الفنان الكبير، محض شائعات.ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى عمه الفنان محمود السعدني، ذكر فيها "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة".وطالب الجميع بتحري الدقة والتحقيق من الأخبار التي يتم تداولها، معبرا عن عن حزنه واستيائه لما تردد من شائعات تفيد بأن النجم الكبير صلاح السعدني قد وفته المنية.يشار إلى أن آخر ظهور للفنان القدير محمود السعدني، كان عام 2021 في يوم ميلاده الذي أتم به سن الـ 77 من عمره.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/نقيب-المهن-التمثيلية-في-مصر-يكشف-حقيقة-وفاة-الفنان-عادل-إمام-1061404845.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني
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كشف الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، حقيقة وفاة عمه، الفنان المصري صلاح السعدني.
وأعلن أكرم السعدني، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الأنباء المنتشرة بشأن وفاة الفنان الكبير، محض شائعات.
ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى عمه الفنان محمود السعدني، ذكر فيها "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة".
وطالب الجميع بتحري الدقة والتحقيق من الأخبار التي يتم تداولها، معبرا عن عن حزنه واستيائه لما تردد من شائعات تفيد بأن النجم الكبير صلاح السعدني قد وفته المنية.
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان القدير محمود السعدني
، كان عام 2021 في يوم ميلاده الذي أتم به سن الـ 77 من عمره.