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https://arabic.sputniknews.com/20220701/حقيقة-وفاة-الفنان-المصري-صلاح-السعدني-1064492340.html
حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني
حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني
كشف الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، حقيقة وفاة عمه، الفنان المصري صلاح السعدني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:44+0000
2022-07-01T09:44+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن أكرم السعدني، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الأنباء المنتشرة بشأن وفاة الفنان الكبير، محض شائعات.ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى عمه الفنان محمود السعدني، ذكر فيها "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة".وطالب الجميع بتحري الدقة والتحقيق من الأخبار التي يتم تداولها، معبرا عن عن حزنه واستيائه لما تردد من شائعات تفيد بأن النجم الكبير صلاح السعدني قد وفته المنية.يشار إلى أن آخر ظهور للفنان القدير محمود السعدني، كان عام 2021 في يوم ميلاده الذي أتم به سن الـ 77 من عمره.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/نقيب-المهن-التمثيلية-في-مصر-يكشف-حقيقة-وفاة-الفنان-عادل-إمام-1061404845.html
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أخبار الفنانين في مصر

حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني

09:44 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشف الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، حقيقة وفاة عمه، الفنان المصري صلاح السعدني.
وأعلن أكرم السعدني، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الأنباء المنتشرة بشأن وفاة الفنان الكبير، محض شائعات.
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام
20 أبريل, 10:44 GMT
ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى عمه الفنان محمود السعدني، ذكر فيها "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة".
وطالب الجميع بتحري الدقة والتحقيق من الأخبار التي يتم تداولها، معبرا عن عن حزنه واستيائه لما تردد من شائعات تفيد بأن النجم الكبير صلاح السعدني قد وفته المنية.
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان القدير محمود السعدني، كان عام 2021 في يوم ميلاده الذي أتم به سن الـ 77 من عمره.
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