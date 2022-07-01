https://arabic.sputniknews.com/20220701/خبير-تركي-عملية-أنقرة-في-سوريا-لن-تثير-معارضة-إيران-1064508366.html
خبير تركي: عملية أنقرة في سوريا لن تثير معارضة إيران
خبير تركي: عملية أنقرة في سوريا لن تثير معارضة إيران
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، أن طهران "تتفهم جيدا قلق تركيا بشأن الأمن على الحدود السورية". 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T14:22+0000
2022-07-01T14:22+0000
2022-07-01T14:22+0000
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وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نحن نتفهم أنه قد تكون هناك حاجة لعملية خاصة. يجب حل القضايا الأمنية التركية بشكل كامل وإلى الأبد.وفي وقت سابق، نددت السلطات الإيرانية بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.وعلق السياسي التركي رمضان بورصا، وهو مؤلف عدد من الدراسات حول العلاقات الإيرانية والتركية الإيرانية، لوكالة "سبوتنيك" على تصريح رئيس الدبلوماسية الإيرانية، عن الموقف الذي ستتخذه طهران إذا نفذت تركيا عملية شمالي سوريا.وبحسب بورصا: "اتخذت إيران في الماضي خطوات فاعلة في محاربة حزب العمال الكردستاني و"داعش" وفروعهما في سوريا ودول أخرى في المنطقة. لقد دعمت طهران العمليات ضد هذه المنظمات الإرهابية في كل من العراق وسوريا. ومع ذلك، فإن العمليات التركية السابقة تختلف إلى حد ما عن العمليات التي تدعمها إيران ضد حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب و"داعش".وفي حديثه عن انتقادات إيران للعمليات السابقة للجيش التركي، شدد بورصا: "نفذت تركيا عمليات متكررة في سوريا. وفي كل مرة أكدت إيران أن مثل هذه العمليات يجب أن تتم بالتنسيق مع دمشق".وأضاف: "هذه المرة لم يصرح الجانب الإيراني بعد بمثل هذه التصريحات التي صدرت قبل العمليات التركية السابقة، وهذه نقطة مهمة... عبد اللهيان في أنقرة دعم تركيا بالفعل في مخاوفها الأمنية على الحدود السورية. في غضون ذلك، إذا أطلقت تركيا عملية في المستقبل القريب، فقد تطالب إيران مرة أخرى باحترام شرعية دمشق والتنسيق مع السلطات السورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/أردوغان-تركيا-ستجري-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1064468639.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, أخبار سوريا اليوم
خبير تركي: عملية أنقرة في سوريا لن تثير معارضة إيران
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صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، أن طهران "تتفهم جيدا قلق تركيا بشأن الأمن على الحدود السورية".
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نحن نتفهم أنه قد تكون هناك حاجة لعملية خاصة. يجب حل القضايا الأمنية التركية بشكل كامل وإلى الأبد.
وفي وقت سابق، نددت السلطات الإيرانية بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.
وعلق السياسي التركي رمضان بورصا، وهو مؤلف عدد من الدراسات حول العلاقات الإيرانية والتركية الإيرانية، لوكالة "سبوتنيك" على تصريح رئيس الدبلوماسية الإيرانية، عن الموقف الذي ستتخذه طهران إذا نفذت تركيا عملية شمالي سوريا.
وبحسب بورصا: "اتخذت إيران في الماضي خطوات فاعلة في محاربة حزب العمال الكردستاني و"داعش" وفروعهما في سوريا ودول أخرى في المنطقة. لقد دعمت طهران العمليات ضد هذه المنظمات الإرهابية في كل من العراق وسوريا. ومع ذلك، فإن العمليات التركية السابقة تختلف إلى حد ما عن العمليات التي تدعمها إيران ضد حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب و"داعش".
وأضاف: "في العراق، قدمت طهران الدعم للجيش الحكومي وميليشيا الحشد الشعبي في سوريا - لقوات الميليشيات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع قوات الحكومة السورية"، مشيرا إلى أنه "يجب التأكيد أن وجود حزب العمال الكردستاني يمثل مشكلة ليس لأنقرة فحسب، بل لطهران أيضًا. وتدور اشتباكات بشكل منتظم على الحدود الإيرانية العراقية ونتيجة لها تكبد إيران خسائر كبيرة.. من وجهة النظر هذه، لن تثير عملية تركيا ضد حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب معارضة من السلطات الإيرانية".
وفي حديثه عن انتقادات إيران للعمليات السابقة للجيش التركي، شدد بورصا: "نفذت تركيا عمليات متكررة في سوريا. وفي كل مرة أكدت إيران أن مثل هذه العمليات يجب أن تتم بالتنسيق مع دمشق".
وأضاف: "هذه المرة لم يصرح الجانب الإيراني بعد بمثل هذه التصريحات التي صدرت قبل العمليات التركية السابقة، وهذه نقطة مهمة... عبد اللهيان في أنقرة دعم تركيا بالفعل في مخاوفها الأمنية على الحدود السورية. في غضون ذلك، إذا أطلقت تركيا عملية في المستقبل القريب، فقد تطالب إيران مرة أخرى باحترام شرعية دمشق والتنسيق مع السلطات السورية".