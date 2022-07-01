https://arabic.sputniknews.com/20220701/خبير-روسيا-وإيران-ستخلقان-بديلا-لقناة-السويس-لا-يسيطر-عليه-الغرب-1064516387.html

خبير: روسيا وإيران ستخلقان بديلا لقناة السويس لا يسيطر عليه الغرب

خبير: روسيا وإيران ستخلقان بديلا لقناة السويس لا يسيطر عليه الغرب

تسرع روسيا وإيران إجراءات بناء بديل لقناة السويس - ممر النقل بين الشمال والجنوب، والذي سيربط المحيط الهندي بروسيا وأوروبا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T18:02+0000

2022-07-01T18:02+0000

2022-07-01T18:02+0000

روسيا

إيران

ممرات بحرية

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وكشف الخبير السياسي كونستانتين سوكولوف، لماذا سيصبح المشروع منفذاً للمعارضة العالمية للدول الغربية؟وقال سوكولوف في حديثه لـ PolitExpert: "إن ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن يستحوذ على جزء كبير من حركة البضائع العالمية. أصبح المشروع ذا أهمية خاصة على خلفية الوضع الذي أصبح من المعتاد فيه أن يعلن الغرب فرض حظر على توريد بعض السلع ومنع السفن من دخول الموانئ التجارية".وتابع: "سيكون الطريق تحت سيطرة مجموعة معينة من الدول الصديقة. سيبدأ العمل ليس فقط من أجل النتيجة الاقتصادية، ولكن أيضا من أجل توحيد جهود الأحزاب في المجال السياسي. مثل هذا المسار يتطلب دائما تعاونا معينا ومصالح وأهدافا مشتركة".يعتقد سوكولوف أن المعارضة العالمية للغرب تتشكل الآن. تدعي الكتلة الأنجلو ساكسونية وأوروبا التابعة لها مكانة خاصة في العالم تتطفل على الدول الضعيفة، بسبب استمرارها لسنوات طويلة.يبلغ طول ممر النقل بين الشمال والجنوب 7.2 ألف كيلومتر، وستشارك بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والقوقاز في المشروع.تم الاتفاق بين الشمال والجنوب من قبل روسيا وإيران والهند في مايو/أيار 2002. بعد مرور بعض الوقت، انضم عدد من جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز إلى المشروع. سيمتد ممر النقل من ميناء مومباي في الهند إلى بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي.يتضمن المشروع أيضًا إنشاء خط سكة حديد أستارا - رشت - قزوين، مما سيحسن اتصالات السكك الحديدية بين إيران وأذربيجان وروسيا. وسيمتد ممر نقل آخر من إيران إلى روسيا الاتحادية عبر بحر قزوين. والثالث عبر كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان في آسيا الوسطى.الطريق البري المؤدي إلى الجزء الشمالي من أوروبا عبر أراضي كازاخستان هو طريق تهتم حتى الصين ببنائه. في حالة اكتمال المشروع، سيكون لدى الصين والهند بديل فعال لقناة السويس ودول جنوب شرق آسيا سوف تكون مهتمة أيضا بالتعاون.

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