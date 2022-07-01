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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-بتاريخ-1-يوليو-2022-1064509314.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 1 يوليو 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 1 يوليو 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:14+0000
2022-07-01T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
انفوجرافيك
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خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 1 يوليو 2022

15:14 GMT 01.07.2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الوضع العسكري في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:41 GMT
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