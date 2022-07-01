https://arabic.sputniknews.com/20220701/خطيب-الجمعة-في-طهران-منطقة-الشرق-الأوسط-خرجت-من-سيطرة-أمريكا-1064507354.html
خطيب الجمعة في طهران: منطقة الشرق الأوسط خرجت من سيطرة أمريكا
خطيب الجمعة في طهران: منطقة الشرق الأوسط خرجت من سيطرة أمريكا
قال أبو ترابي فرد، خطيب صلاة الجمعة في طهران، اليوم الجمعة، إن منطقة الشرق الأوسط خرجت من السيطرة الأمريكية، وتقع في سيطرة الدول الإسلامية القوية والمولعة... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:55+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن خطيب صلاة الجمعة في طهران، أن هناك من يشير إلى تشكيل حلف شمال الأطلسي العسكري لمنطقة جنوب غرب آسيا، بدعوى أنهم يشهدون تنامي قوة الأمة الإسلامية.وأشار أبو ترابي فرد إلى أن "إرادة الشعوب اليمنية والفلسطينية واللبنانية والعراقية وباقي الأمم الإسلامية تقرر مصیر هذه المنطقة وتحدد المسار الصحيح، ولا تلعب الولایات المتحدة الأمريكیة دورا فيه".وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران أن المقاومين الفلسطينيين الأبطال هم الذین ینتصرون في ساحة المعركة على الأعداء، مضيفا ولم يكتف أبو ترابي فرد بذلك، بل شدد على أن الشعب الإيراني حقق انتصارات كبيرة من خلال هذه الأحداث الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الأحداث لم تضعف شعبه فحسب، بل لعبت دورا مهما في صمود الشعب الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/مسؤول-قضائي-إيراني-بلادنا-أكبر-ضحية-للإرهاب-في-العالم-وكل-الجرائم-وراءها-أمريكا-1064410276.html
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أخبار العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم
خطيب الجمعة في طهران: منطقة الشرق الأوسط خرجت من سيطرة أمريكا
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قال أبو ترابي فرد، خطيب صلاة الجمعة في طهران، اليوم الجمعة، إن منطقة الشرق الأوسط خرجت من السيطرة الأمريكية، وتقع في سيطرة الدول الإسلامية القوية والمولعة بالقرآن الكريم، حاليا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء
، مساء اليوم الجمعة، عن خطيب صلاة الجمعة في طهران، أن هناك من يشير إلى تشكيل حلف شمال الأطلسي العسكري لمنطقة جنوب غرب آسيا، بدعوى أنهم يشهدون تنامي قوة الأمة الإسلامية.
وأكد أبو ترابي فرد أن "حلف الناتو العسكري للمرتزقة الأمريكيين حاليا ولديه أقل تأثير في مواجهة الحركة الاستبدادية لدول المنطقة من ذي قبل".
وأشار أبو ترابي فرد إلى أن "إرادة الشعوب اليمنية والفلسطينية واللبنانية والعراقية وباقي الأمم الإسلامية تقرر مصیر هذه المنطقة وتحدد المسار الصحيح، ولا تلعب الولایات المتحدة الأمريكیة
دورا فيه".
وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران أن المقاومين الفلسطينيين الأبطال هم الذین ینتصرون في ساحة المعركة على الأعداء، مضيفا
أن "الشعب الإيراني مر بفترة عصيبة خلال عامي 1981 و1982، بسبب مواجهة الأعداء الداخليين والغطرسة الخارجية".
ولم يكتف أبو ترابي فرد بذلك، بل شدد على أن الشعب الإيراني حقق انتصارات كبيرة من خلال هذه الأحداث الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الأحداث لم تضعف شعبه فحسب، بل لعبت دورا مهما في صمود الشعب الإيراني.