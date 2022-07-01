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https://arabic.sputniknews.com/20220701/دراسة-أكثر-أنواع-السرطانات-شيوعا-بين-النساء-ينتشر-بشكل-أسرع-خلال-النوم-1064515742.html
دراسة: أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء ينتشر بشكل أسرع خلال النوم
دراسة: أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء ينتشر بشكل أسرع خلال النوم
وجدت دراسة أجريت على فئران المختبر والبشر اكتشافا مثيرا للاهتمام يمكن أن يغير طريقة علاج المصابين بالسرطان. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T17:43+0000
2022-07-01T17:43+0000
الصحة
منوعات
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نعلم بالفعل أن النوم ضروري جدا لصحتنا، ولكن الآن كشفت دراسة جديدة أن له جانبا سلبيا عندما يتعلق الأمر بمرضى سرطان الثدي، بحسب healthy.walla.وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature، أنه عندما ينام الناس، تتشكل نقائل سرطان الثدي بشكل أكثر فعالية.أخذ الباحثون عينات دم من 30 مريضا بسرطان الثدي وفئران معملية في أوقات مختلفة.وُجد أن 78 في المئة من جميع الخلايا السرطانية (CTC) التي تم العثور عليها من العينات المجمعة جاءت من تلك المأخوذة في مرحلة النوم النموذجية.وجد فريق البحث أيضا أن الخلايا التي تتكون ليلا تكون أكثر عرضة للانتشار. هذا لأنه بالمقارنة مع الخلايا السرطانية المنتشرة التي تنقسم خلال النهار، تميل الخلايا الليلية إلى الانقسام بشكل أسرع.وقال نيكولا إيتشيتو محرر الدراسة في بيان: "عندما ينام المصاب يستيقظ الورم".يعد السرطان أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان، وسرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا - هناك 2.3 مليون حالة في جميع أنحاء العالم سنويا، ووفقا للإحصاءات، ستصاب به امرأة واحدة من كل 8 نساء خلال حياتها.إذا تم الكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فعادة ما يستجيب المرضى بشكل جيد للعلاج.وقال الباحثون: "يظهر بحثنا أن تكاثر الخلايا السرطانية من الورم الأصلي يتم التحكم فيه عن طريق هرمونات مثل الميلاتونين، والتي تحدد إيقاعاتنا في النهار والليل".تظهر نتائج هذه الدراسة أيضا أن الوقت الذي يتم فيه أخذ عينات الدم أو الورم قد يغير النتائج - وهذا ما أدى بالفعل إلى إجراء هذه الدراسة في المقام الأول.وقال الباحثون: "يعمل بعض زملائنا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء؛ وأحيانا يجرون الاختبارات في ساعات غير روتينية".سلطت هذه الساعات غير الطبيعية الضوء على أن مستويات الخلايا السرطانية المنتشرة تختلف بمرور الوقت.أظهرت العينات المأخوذة من الفئران أيضا شيئا غير عادي: كان هناك دائما عدد أكبر من الخلايا السرطانية في الفئران مقارنة بالبشر.بالمناسبة، الفئران حيوانات ليلية، وعادة ما يجمع العلماء العينات خلال النهار، عندما كانت الفئران أكثر عرضة للنوم.الآن، سيحاول العلماء اكتشاف كيفية دمج النتائج في علاجات السرطان الحالية. يريد الفريق أيضا التحقق مما إذا كانت السرطانات الأخرى تعمل بنفس الطريقة، وما إذا كانت العلاجات الحالية أكثر نجاحا إذا استقبلها المرضى في أوقات مختلفة خلال اليوم.
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الصحة, منوعات

دراسة: أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء ينتشر بشكل أسرع خلال النوم

17:43 GMT 01.07.2022
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Fotolia / 2mmedia
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وجدت دراسة أجريت على فئران المختبر والبشر اكتشافا مثيرا للاهتمام يمكن أن يغير طريقة علاج المصابين بالسرطان.
نعلم بالفعل أن النوم ضروري جدا لصحتنا، ولكن الآن كشفت دراسة جديدة أن له جانبا سلبيا عندما يتعلق الأمر بمرضى سرطان الثدي، بحسب healthy.walla.
وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature، أنه عندما ينام الناس، تتشكل نقائل سرطان الثدي بشكل أكثر فعالية.
أخذ الباحثون عينات دم من 30 مريضا بسرطان الثدي وفئران معملية في أوقات مختلفة.
وُجد أن 78 في المئة من جميع الخلايا السرطانية (CTC) التي تم العثور عليها من العينات المجمعة جاءت من تلك المأخوذة في مرحلة النوم النموذجية.
وجد فريق البحث أيضا أن الخلايا التي تتكون ليلا تكون أكثر عرضة للانتشار. هذا لأنه بالمقارنة مع الخلايا السرطانية المنتشرة التي تنقسم خلال النهار، تميل الخلايا الليلية إلى الانقسام بشكل أسرع.
وقال نيكولا إيتشيتو محرر الدراسة في بيان: "عندما ينام المصاب يستيقظ الورم".
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يعد السرطان أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان، وسرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا - هناك 2.3 مليون حالة في جميع أنحاء العالم سنويا، ووفقا للإحصاءات، ستصاب به امرأة واحدة من كل 8 نساء خلال حياتها.
إذا تم الكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فعادة ما يستجيب المرضى بشكل جيد للعلاج.
وقال الباحثون: "يظهر بحثنا أن تكاثر الخلايا السرطانية من الورم الأصلي يتم التحكم فيه عن طريق هرمونات مثل الميلاتونين، والتي تحدد إيقاعاتنا في النهار والليل".
تظهر نتائج هذه الدراسة أيضا أن الوقت الذي يتم فيه أخذ عينات الدم أو الورم قد يغير النتائج - وهذا ما أدى بالفعل إلى إجراء هذه الدراسة في المقام الأول.
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وقال الباحثون: "يعمل بعض زملائنا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء؛ وأحيانا يجرون الاختبارات في ساعات غير روتينية".
سلطت هذه الساعات غير الطبيعية الضوء على أن مستويات الخلايا السرطانية المنتشرة تختلف بمرور الوقت.
أظهرت العينات المأخوذة من الفئران أيضا شيئا غير عادي: كان هناك دائما عدد أكبر من الخلايا السرطانية في الفئران مقارنة بالبشر.
بالمناسبة، الفئران حيوانات ليلية، وعادة ما يجمع العلماء العينات خلال النهار، عندما كانت الفئران أكثر عرضة للنوم.
الآن، سيحاول العلماء اكتشاف كيفية دمج النتائج في علاجات السرطان الحالية. يريد الفريق أيضا التحقق مما إذا كانت السرطانات الأخرى تعمل بنفس الطريقة، وما إذا كانت العلاجات الحالية أكثر نجاحا إذا استقبلها المرضى في أوقات مختلفة خلال اليوم.
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