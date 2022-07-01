https://arabic.sputniknews.com/20220701/دفاع-المرتزق-المغربي-المحكوم-عليه-بالإعدام-في-جمهورية-دونيتسك-يقدم-التماسا-لتخفيف-الحكم-1064498959.html

دفاع المرتزق المغربي المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك يقدم التماسا لتخفيف الحكم

دفاع المرتزق المغربي المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك يقدم التماسا لتخفيف الحكم

صرح دفاع المرتزق المغربي المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك، لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تقديم التماس لتخفيف الحكم. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T11:32+0000

2022-07-01T11:32+0000

2022-07-01T11:50+0000

العالم

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وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، اليوم الجمعة، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا ، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".هذا وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على رسالة الأب قائلا: "لا أعرف، لقد رأينا التقرير الإعلامي، لكننا لم نر هذا الاستئناف بحد ذاته، ولا نعرف كيف تم إرساله، ولم نتمكن من رؤيته".يذكر أنه في 9 يونيو/ حزيران، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، وهم: مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي إبراهيم سعدون. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون بارتكاب عدوان مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في الجمهورية.

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العالم