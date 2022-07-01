https://arabic.sputniknews.com/20220701/دولتان-عربيتان-في-قائمة-أكثر-شعوب-العالم-غضبا-1064502306.html
دولتان عربيتان في قائمة أكثر شعوب العالم غضبا
دولتان عربيتان في قائمة أكثر شعوب العالم غضبا
يوجد بلدان عربيان ضمن قائمة أكثر شعوب العالم غضبا في دراسة شملت أكثر من 100 دولة حول العالم. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:42+0000
2022-07-01T12:42+0000
2022-07-01T12:42+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061602573_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_da9ae80eff7f0ecdb78701d869a429cd.jpg
نشرت شركة "غالوب" للأبحاث نتائج دراستها لعام 2022، المختصة بدراسة العواطف بما في ذلك مستويات الغضب.وبحسب التقرير فقد احتل لبنان والعراق المراتب الأولى في قائمة أكثر الشعوب غضبا، حيث احتل لبنان المرتبة الأولى في المشاعر السلبية متقدما على تركيا التي حلت ثانية وخلفتها أرمينيا في المركز الثالث وبعدها حل العراق رابعا.ووجد الاستطلاع أن 49% من الناس في لبنان، قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.وبحسب الاستطلاع فإن المشاكل الاقتصادية والتضخم في لبنان هي أحد أسباب ذلك بالإضافة لإنفجار مرفأ بيروت الذي أثار مرة أخرى الغضب الشعبي على الحكومة.كما تم تسجيل مستويات عالية من الغضب في تركيا، التي كانت تتعامل مع تضخم جامح حتى قبل الحرب في أوكرانيا، وارتفعت نسبة الغضب في أرمينيا بعد اندلاع الحرب في عام 2020 مع جارتها أذربيجان. وبعد سنوات من الحرب، أصبح لدى العراقيين والأفغان أيضا قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب أن يغضبوا منها والتي تشمل نقص الخدمات العامة الأساسية في أجزاء كثيرة من البلدان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061602573_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_11db575148f926079147d706a82ed790.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
دولتان عربيتان في قائمة أكثر شعوب العالم غضبا
تابعنا عبر
يوجد بلدان عربيان ضمن قائمة أكثر شعوب العالم غضبا في دراسة شملت أكثر من 100 دولة حول العالم.
نشرت شركة "غالوب" للأبحاث نتائج دراستها
لعام 2022، المختصة بدراسة العواطف بما في ذلك مستويات الغضب.
وبحسب التقرير فقد احتل لبنان والعراق المراتب الأولى في قائمة أكثر الشعوب غضبا، حيث احتل لبنان المرتبة الأولى في المشاعر السلبية متقدما على تركيا التي حلت ثانية وخلفتها أرمينيا في المركز الثالث وبعدها حل العراق رابعا.
ووجد الاستطلاع أن 49% من الناس في لبنان، قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.
وبحسب الاستطلاع
فإن المشاكل الاقتصادية والتضخم في لبنان هي أحد أسباب ذلك بالإضافة لإنفجار مرفأ بيروت الذي أثار مرة أخرى الغضب الشعبي على الحكومة.
كما تم تسجيل مستويات عالية من الغضب في تركيا، التي كانت تتعامل مع تضخم جامح حتى قبل الحرب في أوكرانيا، وارتفعت نسبة الغضب في أرمينيا بعد اندلاع الحرب في عام 2020 مع جارتها أذربيجان. وبعد سنوات من الحرب، أصبح لدى العراقيين والأفغان أيضا قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب أن يغضبوا منها والتي تشمل نقص الخدمات العامة الأساسية في أجزاء كثيرة من البلدان.