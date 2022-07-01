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https://arabic.sputniknews.com/20220701/رجل-مرور-سعودي-يشهر-سلاحه-في-وجه-شاب-ليوقفه-عن-التفحيط-بسيارته-فيديو--1064494384.html
رجل مرور سعودي يشهر سلاحه في وجه شاب ليوقفه عن التفحيط بسيارته... فيديو
رجل مرور سعودي يشهر سلاحه في وجه شاب ليوقفه عن التفحيط بسيارته... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر فيه أحد رجال المرور في السعودية، وهو يشهر سلاحه الشخصي في وجه شاب ليوقفه عن الاستمرار في التفحيط بسيارته. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:14+0000
2022-07-01T10:15+0000
المرور
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا للمقطع، فقد ظهر أحد رجال المرور السعودي في محافظة الدرعية، الذي عرف فيما بعد، أنه الجندي عبدالسلام الصنيتان، وهو يقف بسيارته أما سيارة كانت تمارس التفحيط (السير سريعا بالسيارة ثم الاستدارة بسرعة أكبر) ليوقفه.وحينما رجع الشاب بسيارته إلى الوراء، ليكمل ما يفعل، نزل رجل المرور مسرعا من سيارة الشرطة وأشهر سلاحه ليرغم هذا الشاب على التوقف.الفيديو الذي انتشر بسرعة داخل مواقع التواصل في السعودية، حظي باحتفاء وإعجاب رواد تلك المواقع، بحسبان ظاهرة التفحيط أحد الظواهر المقلقة داخل المجتمع السعودي.فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط الشاب الذي كان يقود تلك السيارة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه، فقد تداول مغردون صورة تجمع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، وهم يكرمون الجندي عبدالسلام الصنيتان، على حسن تصرفه في تلك الواقعة.
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المرور, أخبار السعودية اليوم

رجل مرور سعودي يشهر سلاحه في وجه شاب ليوقفه عن التفحيط بسيارته... فيديو

10:14 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 01.07.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر فيه أحد رجال المرور في السعودية، وهو يشهر سلاحه الشخصي في وجه شاب ليوقفه عن الاستمرار في التفحيط بسيارته.
ووفقا للمقطع، فقد ظهر أحد رجال المرور السعودي في محافظة الدرعية، الذي عرف فيما بعد، أنه الجندي عبدالسلام الصنيتان، وهو يقف بسيارته أما سيارة كانت تمارس التفحيط (السير سريعا بالسيارة ثم الاستدارة بسرعة أكبر) ليوقفه.
وحينما رجع الشاب بسيارته إلى الوراء، ليكمل ما يفعل، نزل رجل المرور مسرعا من سيارة الشرطة وأشهر سلاحه ليرغم هذا الشاب على التوقف.
الفيديو الذي انتشر بسرعة داخل مواقع التواصل في السعودية، حظي باحتفاء وإعجاب رواد تلك المواقع، بحسبان ظاهرة التفحيط أحد الظواهر المقلقة داخل المجتمع السعودي.
فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط الشاب الذي كان يقود تلك السيارة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه، فقد تداول مغردون صورة تجمع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، وهم يكرمون الجندي عبدالسلام الصنيتان، على حسن تصرفه في تلك الواقعة.
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