رجل مرور سعودي يشهر سلاحه في وجه شاب ليوقفه عن التفحيط بسيارته... فيديو
10:14 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 01.07.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
© AP Photo / Hassan Ammar
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر فيه أحد رجال المرور في السعودية، وهو يشهر سلاحه الشخصي في وجه شاب ليوقفه عن الاستمرار في التفحيط بسيارته.
ووفقا للمقطع، فقد ظهر أحد رجال المرور السعودي في محافظة الدرعية، الذي عرف فيما بعد، أنه الجندي عبدالسلام الصنيتان، وهو يقف بسيارته أما سيارة كانت تمارس التفحيط (السير سريعا بالسيارة ثم الاستدارة بسرعة أكبر) ليوقفه.
قصة قصيرة جداً..— صالح جريبيع الزهراني (@Salehjoraibi) June 30, 2022
مفحط متهور يعرض نفسه والناس للخطر .. أوقفه رجل المرور البطل بقوة السلاح فتم تكريمه من قبل قياداته.
الحزم مع هؤلاء واستخدام كافة الصلاحيات معهم واجب .. فهم قنابل موقوتة تجوب الشوارع.
شكراً لرجل المرور البطل ولرجال الأمن في كل قطاع.@MOISaudiArabia @eMoroor pic.twitter.com/UmiwwmXlEg
وحينما رجع الشاب بسيارته إلى الوراء، ليكمل ما يفعل، نزل رجل المرور مسرعا من سيارة الشرطة وأشهر سلاحه ليرغم هذا الشاب على التوقف.
📌 رجل المرور #السعودي 🇸🇦 عندما يقوم بدوره… 🚔— 💫 ناصر 🇸🇦❤️💫 (@_Nasseralmaawi5) June 30, 2022
ينتهي الأمر سريعا… القبض على مفحط 👍 pic.twitter.com/xqYW3OgxX6
الفيديو الذي انتشر بسرعة داخل مواقع التواصل في السعودية، حظي باحتفاء وإعجاب رواد تلك المواقع، بحسبان ظاهرة التفحيط أحد الظواهر المقلقة داخل المجتمع السعودي.
حسم وقوة.. هكذا تعامل رجل مرور مع «مفحط الدرعية»— صحيفة تواصل (@twasulnews) June 30, 2022
شــاهد الفيــديو كاملاً هنــا:https://t.co/kSUgPl5ApR#المرور_السعودي #التفحيط #الدرعية#تواصل_عشر_سنوات pic.twitter.com/oCraLkgM7C
فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط الشاب الذي كان يقود تلك السيارة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه، فقد تداول مغردون صورة تجمع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، وهم يكرمون الجندي عبدالسلام الصنيتان، على حسن تصرفه في تلك الواقعة.