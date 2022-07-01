رسميا... الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
أعلنت دولة الإمارات عن 4 أيام عطلة رسمية للقطاع الحكومي والخاص بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.
القطاع الحكومي
ووفقا لبيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022.
الهيئة: #إجازة #عيد_الأضحى في الحكومة الاتحادية من 8 ولغاية 11 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو pic.twitter.com/40loOqVo2l— FAHR (@FAHR_UAE) June 30, 2022
وأوضح البيان أن الدوام الرسمي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات سيستأنف يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022.
القطاع الخاص
بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين عن أن إجازة #عيد_الأضحى المبارك في القطاع الخاص ستكون من 8 إلى 11يوليو، ويستأنف العمل اعتباراً من الثلاثاء 12 يوليو. كل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/nO6HU3kuQe— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 30, 2022
ويستأنف العمل اعتباراً من الثلاثاء 12 يوليو.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.