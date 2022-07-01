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رسميا... الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى
رسميا... الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى
أعلنت دولة الإمارات عن 4 أيام عطلة رسمية للقطاع الحكومي والخاص بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:52+0000
2022-07-01T07:52+0000
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القطاع الحكوميووفقا لبيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022.وأوضح البيان أن الدوام الرسمي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات سيستأنف يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022.القطاع الخاصبدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ويستأنف العمل اعتباراً من الثلاثاء 12 يوليو.ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

رسميا... الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

07:52 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت دولة الإمارات عن 4 أيام عطلة رسمية للقطاع الحكومي والخاص بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

القطاع الحكومي

ووفقا لبيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022.
وأوضح البيان أن الدوام الرسمي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات سيستأنف يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022.

القطاع الخاص

بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويستأنف العمل اعتباراً من الثلاثاء 12 يوليو.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.
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