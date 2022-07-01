https://arabic.sputniknews.com/20220701/رسميا-مباراة-كأس-السوبر-الإيطالي-تجري-في-السعودية-في-يناير-المقبل-1064506425.html

رسميا... مباراة كأس السوبر الإيطالي تجري في السعودية في يناير المقبل

رسميا... مباراة كأس السوبر الإيطالي تجري في السعودية في يناير المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، رسميا، اليوم الجمعة، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي التي ستجمع ميلان وإنتر ميلان. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T13:33+0000

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2022-07-01T13:33+0000

رياضة

السعودية

إيطاليا

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وبحسب بيان للرابطة، فإن مباراة ميلان، بطل الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان، بطل كأس إيطاليا، في كأس السوبر الإيطالي ستقام في الرياض يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023.وأضافت أنه سيتم تحديد ساعة بدء مباراة السوبر الإيطالي بالاتفاق مع المنظمين المحليين.واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي في 2018 و2019، بعد أن وقعت اتفاقًا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة 3 من النسخ في المملكة، إلا أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية دون جماهير جراء وباء كوفيد-19.يشار إلى أن إنتر ميلان فاز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الإيطالي بعد تفوقه 2/1 على يوفنتوس.ويوفنتوس هو أكثر من توّج باللقب برصيد 9 ألقاب، مقابل 7 لميلان، و6 ألقاب لإنتر ميلان، و5 ألقاب للاتسيو، في حين نال روما لقبين، بينما نال نادي بارما وفيورنتينا وسامبدوريا لقبا لكل منها.ومن المقرر أن تستضيف الرياض أيضا كأس السوبر الإسباني بوجود 4 فرق، حيث سيلعب برشلونة مع ريال بيتيس يوم الاثنين 9 يناير 2023، في نصف النهائي الأول، ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا يوم الثلاثاء 10 يناير في نصف النهائي الثاني.

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رياضة, السعودية, إيطاليا