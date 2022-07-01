https://arabic.sputniknews.com/20220701/روساتوم-تعتزم-بدء-بناء-وحدتين-للطاقة-في-محطة-الضبعة-النووية-بحلول-نهاية-العام-الحالي-1064501920.html
"روساتوم" تعتزم بدء بناء وحدتين للطاقة في محطة الضبعة النووية بحلول نهاية العام الحالي
"روساتوم" تعتزم بدء بناء وحدتين للطاقة في محطة الضبعة النووية بحلول نهاية العام الحالي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاشيف، أن الشركة تعتزم البدء في إنشاء وحدتين من محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي يجري بناؤها في مصر،... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:28+0000
2022-07-01T12:28+0000
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العالم العربي
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محطة نووية
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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تلغرام"، "قال رئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف إنه بحلول نهاية العام من المقرر صب الخرسانة الأولى دفعة واحدة على وحدتين من محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية".هذا وأصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يوم الأربعاء، ترخيصا لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة طاقة بمحطة "الضبعة" للطاقة النووية في شمال البلاد.ووفقًا لبيان صحفي تلقته وكالة "سبوتنيك"، فإن "مجلس أمناء الهيئة العامة للطاقة الذرية برئاسة سامي شعبان وافق على إصدار تصريح لبناء أول وحدة كهرباء في محطة الضبعة للطاقة النووية".في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.في ديسمبر/كانون الأول 2017، في القاهرة أيضا، وقع الطرفان قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة "VVER-1200" من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان بعد فوكوشيما.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/مصر-تصدر-رخصة-لشركة-روساتوم-الروسية-لبناء-أول-وحدة-كهرباء-بمحطة-الضبعة-للطاقة-النووية-1064430016.html
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العالم العربي, مصر, محطة نووية, روس آتوم
"روساتوم" تعتزم بدء بناء وحدتين للطاقة في محطة الضبعة النووية بحلول نهاية العام الحالي
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاشيف، أن الشركة تعتزم البدء في إنشاء وحدتين من محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي يجري بناؤها في مصر، نهاية العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تلغرام"، "قال رئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف إنه بحلول نهاية العام من المقرر صب الخرسانة الأولى دفعة واحدة على وحدتين من محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية".
هذا وأصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يوم الأربعاء، ترخيصا لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة طاقة بمحطة "الضبعة" للطاقة النووية في شمال البلاد.
ووفقًا لبيان صحفي تلقته وكالة "سبوتنيك"، فإن "مجلس أمناء الهيئة العامة للطاقة الذرية برئاسة سامي شعبان وافق على إصدار تصريح لبناء أول وحدة كهرباء في محطة الضبعة للطاقة النووية".
وقال رئيس شركة "اتومستروي إكسبورت" ألكسندر لوكشين، في وقت سابق، إن إنشاء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية، التي بنتها شركة روساتوم في مصر، يمكن أن يبدأ في النصف الأول من يوليو/تموز، والتاريخ الرسمي هو 11 يوليو".
في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.
في ديسمبر/كانون الأول 2017، في القاهرة أيضا، وقع الطرفان قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.
ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة "VVER-1200" من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان بعد فوكوشيما.