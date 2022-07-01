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روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات
روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات
فازت الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T19:08+0000
2022-07-01T19:08+0000
العالم
ملكة جمال الكون
سيدة
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وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.وأصبحت إيرينا رياجوزوفا البالغة من العمر 38 عاما والدة للعديد من الأطفال من أومسك، صاحبة لقب النائبة الأولى لسيدة الكون.تقام مسابقة السيدة الكون منذ عام 2007. يمكن للنساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما، المشاركة فيها. الفائز في مسابقة العام الماضي، والتي أقيمت عبر الإنترنت، كانت ممثلة كازاخستان زولديز أبدوكاريموفا.أفيد، في وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت في مسابقة الجمال الدولية "ملكة جمال العالم 2021". وحضرت المسابقة 97 سيدة من دول مختلفة، بما في ذلك من العراق والصومال- وهما دولتان أرسلتا ممثلتيهما إلى ملكة جمال العالم لأول مرة.
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العالم, ملكة جمال الكون, سيدة

روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات

19:08 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / RODRIGO VARELA ممثلة المكسيك أندريا ميزا، تفوز بلقب "ملكة جمال الكون 2021"، 16 مايو 2021
 ممثلة المكسيك أندريا ميزا، تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2021، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / RODRIGO VARELA
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فازت الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021.
وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.
وأصبحت إيرينا رياجوزوفا البالغة من العمر 38 عاما والدة للعديد من الأطفال من أومسك، صاحبة لقب النائبة الأولى لسيدة الكون.
تقام مسابقة السيدة الكون منذ عام 2007. يمكن للنساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما، المشاركة فيها. الفائز في مسابقة العام الماضي، والتي أقيمت عبر الإنترنت، كانت ممثلة كازاخستان زولديز أبدوكاريموفا.
أفيد، في وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت في مسابقة الجمال الدولية "ملكة جمال العالم 2021". وحضرت المسابقة 97 سيدة من دول مختلفة، بما في ذلك من العراق والصومال- وهما دولتان أرسلتا ممثلتيهما إلى ملكة جمال العالم لأول مرة.
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