https://arabic.sputniknews.com/20220701/روسية-تفوز-بجائزة-ملكة-جمال-الكون-للسيدات-1064517702.html
روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات
روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات
فازت الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T19:08+0000
2022-07-01T19:08+0000
2022-07-01T19:08+0000
العالم
ملكة جمال الكون
سيدة
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وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.وأصبحت إيرينا رياجوزوفا البالغة من العمر 38 عاما والدة للعديد من الأطفال من أومسك، صاحبة لقب النائبة الأولى لسيدة الكون.تقام مسابقة السيدة الكون منذ عام 2007. يمكن للنساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما، المشاركة فيها. الفائز في مسابقة العام الماضي، والتي أقيمت عبر الإنترنت، كانت ممثلة كازاخستان زولديز أبدوكاريموفا.أفيد، في وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت في مسابقة الجمال الدولية "ملكة جمال العالم 2021". وحضرت المسابقة 97 سيدة من دول مختلفة، بما في ذلك من العراق والصومال- وهما دولتان أرسلتا ممثلتيهما إلى ملكة جمال العالم لأول مرة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ملكة جمال الكون, سيدة
روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات
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فازت الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021.
وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.
وأصبحت إيرينا رياجوزوفا البالغة من العمر 38 عاما والدة للعديد من الأطفال من أومسك، صاحبة لقب النائبة الأولى لسيدة الكون.
تقام مسابقة السيدة الكون منذ عام 2007. يمكن للنساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما، المشاركة فيها. الفائز في مسابقة العام الماضي، والتي أقيمت عبر الإنترنت، كانت ممثلة كازاخستان زولديز أبدوكاريموفا.
أفيد، في وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت في مسابقة الجمال الدولية "ملكة جمال العالم 2021". وحضرت المسابقة 97 سيدة من دول مختلفة، بما في ذلك من العراق والصومال- وهما دولتان أرسلتا ممثلتيهما إلى ملكة جمال العالم لأول مرة.