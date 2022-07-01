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زلزال قوي يضرب جنوب إيران ويشعر به سكان دبي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-إيران-ويشعر-به-سكان-دبي-1064521141.html
زلزال قوي يضرب جنوب إيران ويشعر به سكان دبي
زلزال قوي يضرب جنوب إيران ويشعر به سكان دبي
قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا قويا ضرب جنوب إيران مساء اليوم الجمعة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T21:52+0000
2022-07-01T21:52+0000
أخبار إيران
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 104 كيلومتر غرب بندر عباس، و 53 كم شمال شرق بندر لنجة.وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.
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أخبار إيران

زلزال قوي يضرب جنوب إيران ويشعر به سكان دبي

21:52 GMT 01.07.2022
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يتبع
قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا قويا ضرب جنوب إيران مساء اليوم الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 104 كيلومتر غرب بندر عباس، و 53 كم شمال شرق بندر لنجة.
وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.
وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.
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