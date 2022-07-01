https://arabic.sputniknews.com/20220701/زيلينسكي-ورئيس-الرادا-ورئيس-الوزراء-يوقعون-بيانا-حول-وحدة-أفرع-السلطة-في-الطريق-إلى-الاتحاد-1064496101.html

زيلينسكي ورئيس الرادا ورئيس الوزراء يوقعون بيانا حول وحدة أفرع السلطة في الطريق إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي ورئيس الرادا ورئيس الوزراء يوقعون بيانا حول وحدة أفرع السلطة في الطريق إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن فلاديمير زيلينسكي عن التوقيع مع رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ورئيس الوزراء دينيس شميغال، على بيان حول وحدة أفرع السلطة في الطريق إلى الاتحاد... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T10:32+0000

2022-07-01T10:32+0000

2022-07-01T10:32+0000

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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وكتب في تلغرام: "اليوم، بالاشتراك مع رئيس البرلمان الأوكراني ورئيس الوزراء، نوقع بيانًا مشتركًا، وهو إشارة إلى وحدة جميع فروع الحكومة ودليل على تصميمنا على تحقيق الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا وهو: العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".بدوره، علق ستيفانتشوك على التوقيع على البيان، مضيفًا أن الوثيقة تنص على أن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي. كما أعلن شميغال عن توقيع الوثيقة.وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو/حزيران على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد. لبدء مفاوضات الانضمام، تحتاج البلدان إلى الوفاء بعدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات.الحصول على وضع المرشح هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تركيا مرشحة منذ 1999 ومقدونيا الشمالية منذ 2005 والجبل الأسود منذ 2010 وصربيا منذ 2012. كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا