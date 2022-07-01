https://arabic.sputniknews.com/20220701/سياسي-يوناني-أمريكا-وأوروبا-والناتو-أطلقوا-العنان-لشن-حرب-على-روسيا-انطلاقا-من-أوكرانيا-1064493549.html
سياسي يوناني: أمريكا وأوروبا والناتو أطلقوا العنان لشن حرب على روسيا انطلاقا من أوكرانيا
سياسي يوناني: أمريكا وأوروبا والناتو أطلقوا العنان لشن حرب على روسيا انطلاقا من أوكرانيا
يرى وزير الطاقة اليوناني السابق، باناييوتيس لافازانيس، أن الولايات المتحدة، وحلف الناتو، والاتحاد الأوروبي، أطلقوا العنان لشن حرب على روسيا انطلاقا من أراضي... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:09+0000
2022-07-01T10:09+0000
2022-07-01T10:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أثينا - سبوتنيك. السياسي اليوناني، الذي ترك حزب "سيريزا"، وأنشأ حزب "الوحدة الشعبية"، يعمل حاليا على تأسيس حركة سياسية جديدة، تحت اسم "التحرير الوطني".وقال لافازانيس، لوكالة "سبوتنيك": "لم تبدأ الحرب في أوكرانيا قبل أربعة أشهر. إنها بدأت مع انقلاب عام 2014، الذي نفذته قوات الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، وأصدقائه النازيين. بدأ الانقلاب بالتصعيد ثم تبعته حرب علنية ضد روسيا".وبحسب السياسي اليوناني، فإن الانقلابيين ألغوا الدستور، وتم إنشاء نظام المجلس العسكري في أوكرانيا؛ وفي مدينة أوديسا الساحلية كانت "ذروة الأحداث"، حيث تم حرق عشرات الأشخاص أحياء على يد النازيين، ولم تعاقب السلطات أحدا منهم.وأضاف لافازانيس: "هذه الخطة برمتها كانت تهدف إلى استفزاز روسيا؛ وتوجت بتقديم اقتراح الحكومة الأوكرانية لأن تصبح عضوا في الناتو في الدستور".وأكد لافازانيس، أن روسيا تحاول حماية الحقوق الأمنية الأساسية، التي يجب أن تتمتع بها أي دولة مستقلة.وتابع قائلا: "روسيا محقة في أوكرانيا، وأنا أقول هذا طوال الوقت".واعتبر السياسي اليوناني، أن الانقلابيين أسسوا نظاما ديكتاتوريا في أوكرانيا، وأن جوهر النظام وقوته الضاربة من النازيين الجدد، الذين يديرون سياسة أوكرانيا.وخلص السياسي اليوناني إلى أن أوكرانيا لن تصبح دولة أوروبية، بل ستعمل على إضفاء الطابع الأوكراني على الفضاء الأوروبي بأكمله؛ مشددا على أن "نازية أوكرانيا ستصبح واقعا قاسيا بالنسبة للتنمية الأوروبية".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وإقليم دونباس؛ معلنة أن هدف العملية حماية سكان الإقليم من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين، والقضاء على النازية الجديدة، ومنع تسلح كييف.وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/أمريكا-ندفع-من-أجل-اتفاق-بين-فنلندا-والسويد-وتركيا-لتوسيع-الناتو-قبل-قمة-مدريد-1064069102.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
سياسي يوناني: أمريكا وأوروبا والناتو أطلقوا العنان لشن حرب على روسيا انطلاقا من أوكرانيا
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يرى وزير الطاقة اليوناني السابق، باناييوتيس لافازانيس، أن الولايات المتحدة، وحلف الناتو، والاتحاد الأوروبي، أطلقوا العنان لشن حرب على روسيا انطلاقا من أراضي أوكرانيا؛ معتبرا أن موسكو محقة في تصرفها، فيما يخص أوكرانيا وإقليم دونباس.
أثينا - سبوتنيك. السياسي اليوناني، الذي ترك حزب "سيريزا"، وأنشأ حزب "الوحدة الشعبية"، يعمل حاليا على تأسيس حركة سياسية جديدة، تحت اسم "التحرير الوطني".
وقال لافازانيس، لوكالة "سبوتنيك
": "لم تبدأ الحرب في أوكرانيا قبل أربعة أشهر. إنها بدأت مع انقلاب عام 2014، الذي نفذته قوات الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، وأصدقائه النازيين. بدأ الانقلاب بالتصعيد ثم تبعته حرب علنية ضد روسيا".
وبحسب السياسي اليوناني، فإن الانقلابيين ألغوا الدستور، وتم إنشاء نظام المجلس العسكري في أوكرانيا؛ وفي مدينة أوديسا الساحلية كانت "ذروة الأحداث"، حيث تم حرق عشرات الأشخاص أحياء على يد النازيين، ولم تعاقب السلطات أحدا منهم.
وأضاف لافازانيس: "هذه الخطة برمتها كانت تهدف إلى استفزاز روسيا؛ وتوجت بتقديم اقتراح الحكومة الأوكرانية لأن تصبح عضوا في الناتو في الدستور".
لم تستطع روسيا قبول هذا الوضع. لذلك أقول ذلك، بالطبع، لأن روسيا لم تكن من تسبب بالحرب في أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا
نظمتها وخططتها ونفذتها وعززتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاؤهما في الغرب. إنهم مسؤولون عن الحرب في أوكرانيا".
وأكد لافازانيس، أن روسيا تحاول حماية الحقوق الأمنية الأساسية، التي يجب أن تتمتع بها أي دولة مستقلة.
وتابع قائلا: "روسيا محقة في أوكرانيا، وأنا أقول هذا طوال الوقت".
واعتبر السياسي اليوناني، أن الانقلابيين أسسوا نظاما ديكتاتوريا في أوكرانيا، وأن جوهر النظام وقوته الضاربة من النازيين الجدد، الذين يديرون سياسة أوكرانيا.
وخلص السياسي اليوناني إلى أن أوكرانيا لن تصبح دولة أوروبية، بل ستعمل على إضفاء الطابع الأوكراني على الفضاء الأوروبي بأكمله؛ مشددا على أن "نازية أوكرانيا ستصبح واقعا قاسيا بالنسبة للتنمية الأوروبية".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
وإقليم دونباس؛ معلنة أن هدف العملية حماية سكان الإقليم من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين، والقضاء على النازية الجديدة، ومنع تسلح كييف.
وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.