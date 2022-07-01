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https://arabic.sputniknews.com/20220701/شركة-فنادق-عالمية-تسعى-لتوظيف-12-ألف-شخص-للعمل-أثناء-كأس-العالم-في-قطر-1064488436.html
شركة فنادق عالمية تسعى لتوظيف 12 ألف شخص للعمل أثناء كأس العالم في قطر
شركة فنادق عالمية تسعى لتوظيف 12 ألف شخص للعمل أثناء كأس العالم في قطر
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور" العالمية لإدارة الفنادق، سيباستيان بازان، أن الشركة تسعى لتوظيف 12 ألف عامل مؤقت من الخارج للعمل أثناء بطولة كأس العالم... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:22+0000
2022-07-01T08:22+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وتعمل قطر على تفادي النقص في السكن أثناء البطولة وعينت "أكور"، أكبر مشغل للفنادق في العالم، لإدارة العملية المؤقتة.وقال بازان في مقابلة مع "رويترز"، إن "65 ألف غرفة هي مثل افتتاح 600 فندق، ولهذا نحن ملتزمون بتوظيف عدد كاف من الأشخاص لخدمتها".وأشار إلى أن عمليات التوظيف تجري حاليا في آسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية وأوروبا وأمريكا الجنوبية لتوظيف عاملين لإدارة الغرف ومكاتب الاستقبال وخبراء في الخدمات اللوجستية وآخرين.وقال: "كل ذلك سيجري تفكيكه في نهاية ديسمب (كانون الأول) بعد انتهاء البطولة".وكان مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر، عمر الجابر، قد صرح في وقت سابق، بأن الموقع الرسمي للإقامة لكأس العالم تلقى حتى الآن حجوزات تبلغ نحو 25 ألفا وإن هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا.وأضاف الجابر: "سنكون تحت ضغط إلى أن تبدأ المباراة الأولى.. هذا شيء طبيعي ونحن جاهزون".وتأمل قطر باجتذاب 1.2 مليون زائر، أثناء البطولة التي تستمر 28 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر.لكن قطر لديها أقل من 30 ألف غرفة فندقية، بحسب تقديرات قطر للسياحة، 80% من هذه الغرف جرى حجزها بشكل جماعي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضيوف الرسميين ومنظمي كأس العالم.وتعرض قطر أيضا 4000 غرفة في باخرتين سياحيتين راسيتين في ميناء الدوحة وألف خيمة وغرفا في كبائن سابقة التجهيز.وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبرو18 ديسمبر، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/قطر-تؤكد-أن-الحجوزات-على-أماكن-الإقامة-خلال-كأس-العالم-2022-لم-تكتمل-بعد-1064443561.html
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قطر, بطولة كأس العالم 2022

شركة فنادق عالمية تسعى لتوظيف 12 ألف شخص للعمل أثناء كأس العالم في قطر

08:22 GMT 01.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور" العالمية لإدارة الفنادق، سيباستيان بازان، أن الشركة تسعى لتوظيف 12 ألف عامل مؤقت من الخارج للعمل أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر.
وتعمل قطر على تفادي النقص في السكن أثناء البطولة وعينت "أكور"، أكبر مشغل للفنادق في العالم، لإدارة العملية المؤقتة.
وقال بازان في مقابلة مع "رويترز"، إن "65 ألف غرفة هي مثل افتتاح 600 فندق، ولهذا نحن ملتزمون بتوظيف عدد كاف من الأشخاص لخدمتها".
وأشار إلى أن عمليات التوظيف تجري حاليا في آسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية وأوروبا وأمريكا الجنوبية لتوظيف عاملين لإدارة الغرف ومكاتب الاستقبال وخبراء في الخدمات اللوجستية وآخرين.
وقال: "كل ذلك سيجري تفكيكه في نهاية ديسمب (كانون الأول) بعد انتهاء البطولة".
فندق سانت ريجيس (St Regis) في الدوحة، قطر، 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
قطر تؤكد أن الحجوزات على أماكن الإقامة خلال كأس العالم 2022 "لم تكتمل بعد"
أمس, 08:05 GMT
وكان مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر، عمر الجابر، قد صرح في وقت سابق، بأن الموقع الرسمي للإقامة لكأس العالم تلقى حتى الآن حجوزات تبلغ نحو 25 ألفا وإن هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا.
وأضاف الجابر: "سنكون تحت ضغط إلى أن تبدأ المباراة الأولى.. هذا شيء طبيعي ونحن جاهزون".
وتأمل قطر باجتذاب 1.2 مليون زائر، أثناء البطولة التي تستمر 28 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر.
لكن قطر لديها أقل من 30 ألف غرفة فندقية، بحسب تقديرات قطر للسياحة، 80% من هذه الغرف جرى حجزها بشكل جماعي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضيوف الرسميين ومنظمي كأس العالم.
وتعرض قطر أيضا 4000 غرفة في باخرتين سياحيتين راسيتين في ميناء الدوحة وألف خيمة وغرفا في كبائن سابقة التجهيز.
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبرو18 ديسمبر، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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