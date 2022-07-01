https://arabic.sputniknews.com/20220701/صندوق-النقد-الدولي-يخصص-183-مليون-دولار-للأردن-1064482713.html
صندوق النقد الدولي يخصص 183 مليون دولار للأردن
صندوق النقد الدولي يخصص 183 مليون دولار للأردن
كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتاحة 183 مليون دولار أمريكي للأردن بشكل فوري ضمن برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، متعهداً بمواصلة دعمه في ظل... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:56+0000
2022-07-01T07:56+0000
2022-07-01T07:56+0000
أخبار الأردن
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وذكر الصندوق في بيان له أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الخاصة بالأردن، والمراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد المعروف اختصارا بـ (إي إف إف).وأضاف أن "اكتمال المراجعة يجعل نحو 183 مليون دولار متاحة على الفور"، حسبما ذكره موقع "المملكة" اليوم الجمعة.ووصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 1.356 مليار دولار، ومنها شراء 407 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو/أيار الماضي 2020 ضمن "أداة التمويل السريع"، وهي آلية الصندوق لزيادة مرونة الدعم المالي تلبية لاحتياجات الدول الأعضاء.وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).ويؤدي اختتام المراجعة الرابعة إلى زيادة وصول الأردن بموجب برنامج التسهيل الممدد إلى 1145.954 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.526 مليار دولار، أي ما يعادل 334% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).وقال الصندوق في بيانه، إن إعادة الانفتاح الاقتصادي، "ساعد في التعافي مدعومًا بالإجراءات المالية والنقدية المستهدفة"، موضحا أن "أداء الإيرادات الحكومية تحسّن من خلال الحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الأردن-يرفع-سعر-البنزين-والديزل-وباقي-المشتقات-النفطية-للشهر-الثالث-على-التوالي-1064471976.html
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أخبار الأردن
صندوق النقد الدولي يخصص 183 مليون دولار للأردن
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كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتاحة 183 مليون دولار أمريكي للأردن بشكل فوري ضمن برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، متعهداً بمواصلة دعمه في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية.
وذكر الصندوق في بيان له أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الخاصة بالأردن، والمراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد المعروف اختصارا بـ (إي إف إف).
وأضاف أن "اكتمال المراجعة يجعل نحو 183 مليون دولار متاحة على الفور"، حسبما ذكره موقع "المملكة
" اليوم الجمعة.
ووصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 1.356 مليار دولار، ومنها شراء 407 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو/أيار الماضي 2020 ضمن "أداة التمويل السريع"، وهي آلية الصندوق لزيادة مرونة الدعم المالي تلبية لاحتياجات الدول الأعضاء.
وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).
ويؤدي اختتام المراجعة الرابعة إلى زيادة وصول الأردن
بموجب برنامج التسهيل الممدد إلى 1145.954 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.526 مليار دولار، أي ما يعادل 334% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).
وقال الصندوق في بيانه، إن إعادة الانفتاح الاقتصادي، "ساعد في التعافي مدعومًا بالإجراءات المالية والنقدية المستهدفة"، موضحا أن "أداء الإيرادات الحكومية تحسّن من خلال الحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية".