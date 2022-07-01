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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220701/صنعت-في-روسيا-مدرعة-أحمد-تفي-بمتطلبات-قوات-العمليات-الخاصة-1064482855.html
صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة
صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة
أنتجت صناعة الدفاع الروسية عربة مدرعة جديدة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:54+0000
2022-07-01T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هو أول مَن أبدى اهتمامه بالمدرعة الجديدة في أبريل/نيسان 2022 ولذلك أطلق عليها اسم "أحمد".وحرص صنّاعها على أن تفي العربة الجديدة بمتطلبات قوات العمليات الخاصة علما بأن روسيا بدأت بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الوقت الذي بدأ فيه العمل في مشروع المدرعة الجديدة في مارس/آذار 2022.وفي رأي أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن الوظيفة الأساسية لمدرعة "أحمد" ستتلخص في نقل الجنود إلى جبهة القتال مع الحفاظ على سلامتهم في حال انفجار الألغام وتعرُّض قافلة السيارات إلى قصف بالذخيرة الانشطارية.
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رصد عسكري, روسيا

صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة

07:54 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصورمجموعة من الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مجموعة من الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
/
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أنتجت صناعة الدفاع الروسية عربة مدرعة جديدة.
وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هو أول مَن أبدى اهتمامه بالمدرعة الجديدة في أبريل/نيسان 2022 ولذلك أطلق عليها اسم "أحمد".
وحرص صنّاعها على أن تفي العربة الجديدة بمتطلبات قوات العمليات الخاصة علما بأن روسيا بدأت بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الوقت الذي بدأ فيه العمل في مشروع المدرعة الجديدة في مارس/آذار 2022.
وفي رأي أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن الوظيفة الأساسية لمدرعة "أحمد" ستتلخص في نقل الجنود إلى جبهة القتال مع الحفاظ على سلامتهم في حال انفجار الألغام وتعرُّض قافلة السيارات إلى قصف بالذخيرة الانشطارية.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:57 GMT
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