https://arabic.sputniknews.com/20220701/صنعت-في-روسيا-مدرعة-أحمد-تفي-بمتطلبات-قوات-العمليات-الخاصة-1064482855.html
صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة
صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة
أنتجت صناعة الدفاع الروسية عربة مدرعة جديدة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:54+0000
2022-07-01T07:54+0000
2022-07-01T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هو أول مَن أبدى اهتمامه بالمدرعة الجديدة في أبريل/نيسان 2022 ولذلك أطلق عليها اسم "أحمد".وحرص صنّاعها على أن تفي العربة الجديدة بمتطلبات قوات العمليات الخاصة علما بأن روسيا بدأت بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الوقت الذي بدأ فيه العمل في مشروع المدرعة الجديدة في مارس/آذار 2022.وفي رأي أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن الوظيفة الأساسية لمدرعة "أحمد" ستتلخص في نقل الجنود إلى جبهة القتال مع الحفاظ على سلامتهم في حال انفجار الألغام وتعرُّض قافلة السيارات إلى قصف بالذخيرة الانشطارية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
صنعت في روسيا... مدرعة "أحمد" تفي بمتطلبات قوات العمليات الخاصة
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أنتجت صناعة الدفاع الروسية عربة مدرعة جديدة.
وكشف
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هو أول مَن أبدى اهتمامه بالمدرعة الجديدة في أبريل/نيسان 2022 ولذلك أطلق عليها اسم "أحمد".
وحرص صنّاعها على أن تفي العربة الجديدة بمتطلبات قوات العمليات الخاصة علما بأن روسيا بدأت بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الوقت الذي بدأ فيه العمل في مشروع المدرعة الجديدة في مارس/آذار 2022.
وفي رأي أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن الوظيفة الأساسية لمدرعة "أحمد" ستتلخص في نقل الجنود إلى جبهة القتال مع الحفاظ على سلامتهم في حال انفجار الألغام وتعرُّض قافلة السيارات إلى قصف بالذخيرة الانشطارية.