https://arabic.sputniknews.com/20220701/عشرة-أطعمة-لراغبي-البشرة-النضرة-1064492682.html

عشرة أطعمة لراغبي البشرة النضرة

عشرة أطعمة لراغبي البشرة النضرة

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يواجه الناس زيادة في التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تسبب أضرارا خاصة بالبشرة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T09:53+0000

2022-07-01T09:53+0000

2022-07-01T09:53+0000

البشرة

فواكه

الخضار

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ووفقا لموقع فورالس، تلعب البشرة دورًا حيويًا في حماية الجسم، ويمكن لبعض الأغذية أن تساعد بشكل فعال في جعل تلك البشرة بأفضل حالاتها، بدءًا من أولئك الذين قد يعانون من حروق الشمس وجفاف الجلد، إلى أولئك الذين يرغبون في الحصول على نصائح لتعزيز سمرة الجسم بشكل طبيعي.تقول الدكتورة ألونا بولدي، اختصاصية التغذية في ليفيسوم: "توفر الفواكه والخضروات، بما في ذلك الجزر والطماطم، وسيلة قليلة الدهون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه وتحسين الصحة العامة".وعللت ذلك بأن تلك الفواكه والخضروات غنية بالبيتا كاروتين، الذي يعزز لون البشرة، والليكوبين الذي يحمي من تلف الجلد.الجزرتقول بولدي إن الجزر مصدر رائع لتعزيز حماية البشرة، وكذلك لإضفاء ألوان طبيعية عليها.وتقول: "خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن البيتا كاروتين في الجزر لن يتحول إلى اللون البرتقالي، بل سيساعد على إعطاء تان صحي، بينما يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس".وعن فوائد الـ "بيتا كاروتين" تقول بولدي: "عندما يتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب احمرار الجلد نتيجة التهيج، مما يؤدي إلى تمدد الشعيرات الدموية، لافتة إلى أن بيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة الفعالة، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من الحمامي، عند تناول كميات كافية من المادة التي يحتوي عليها.وتشير إلى أن بيتا كاروتين هو أيضًا بديل لفيتامين أ، الذي له خصائص يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الميلانين في الجلد، مما يعزز أساسًا جيدًا لأي تان.ومثل الجزر، يمكن أن تكون البطاطا الحلوة طعامًا رئيسيًا آخر لأي مصادر تعزيز الكاروتين.البروكلييعتبر البروكلي والشمام والطماطم أيضًا من أفضل الفواكه والخضروات التي يجب تناولها إذا كان هدفك هو الحصول على سمرة طبيعية وصحية.تقول الدكتورة بولدي: "لا يحتوي البروكلي على الكاروتينات التي تحفز لون البشرة فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويدعم إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة شابة وصحية.الشمامتنصح بولدي قائلة "اختر الكنتالوب مع لب البرتقال لأنه يحتوي على نفس القدر من البيتا كاروتين الموجود في الجزر، بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتواه المائي العالي على ترطيب البشرة في الأيام الدافئة مع المساهمة في الحصول على بشرة صحية وأكثر إشراقًا.الطماطمفوفقًا لأخصائية التغذية في ليفوسيم، فالطماطم ليست غنية بالبيتا كاروتين فحسب، بل تحتوي أيضًا على الليكوبين، الذي يحمي من أضرار أشعة الشمس وتغير لون الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.وتوضح: "الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية جدًا في عائلة الكاروتين، كمضاد للأكسدة، فهو يحيد الجذور الحرة المسؤولة عن إتلاف خلايا الجلد. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز التواصل والتواصل بين الخلايا مما يساعد على الحفاظ على الأنسجة، كما يحمي اللايكوبين أيضًا إنتاج الكولاجين الذي يسمح للجلد بالحفاظ على متانته ومرونته ويمنع الترهل والتجاعيد".تشير الدراسات إلى أن المدخول اليومي الموصى به من اللايكوبين هو 8-20 مجم يوميًا، ويوصي بعض الأطباء بحوالي 10 مجم يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي (70 مجم في الأسبوع).• البطاطا الحلوةيمكن أن تكون البطاطا الحلوة، غذاء رئيسيا لأي مصادر تعزيز الكاروتين، وتعد البيتا كاروتين أيضا بديلاً لفيتامي A، الذي له خصائص يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الميلانين في الجلد، ما يعزز أساسا جيدا لأي لون أسمر.لذلك إذا كنت تأمل في تقليل أي حرق أو تطوير اسمرار طبيعي أكثر، يجب أن تساعدك البطاطا في ذلك.العنب البري، أو التوت الأزرقيعتبر العنب البري منافسًا قويًا لحماية البشرة، نظرًا لقاعدته كثيفة العناصر الغذائية.تقول الدكتورة بولدي: "التوت الأزرق غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C ، وكلها تساعد على حماية البشرة وإصلاحها من أضرار أشعة الشمس ، فضلاً عن دعم إنتاج الكولاجين للحفاظ على نضارة البشرة".مضادات الأكسدة الرئيسية لصحة الجلد هي الأنثوسيانين، والتي تصادف أن تكون الصبغة وراء لون التوت الأزرق، ومن المعروف أن الأنثوسيانين يعزز تخليق الكولاجين الذي يساعد في مرونة الجلد.البطيختوضح بولدي أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين أكثر من الطماطم، وبينما يساعد محتواه المائي الغني في الحفاظ على الترطيب في الأيام الدافئة، فإن زيادة مادة اللايكوبين يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة".الشاي الأخضروترى الخبيرة أنه وعلى الرغم من أن مضادات الأكسدة الموجودة في بوليفينول الشاي الأخضر يمكن أن تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، فإنها توفر أيضًا فوائد إضافية لتقليل الالتهاب وتهدئة البشرة وتقليل إنتاج الزيت.الأفوكادووتؤكد بولدي أنه بالإضافة إلى الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، فإنه غني بفيتامينات C و E.الخضراوات الورقيةومن هذه الخضروات بحسب بولدي اللفت والسبانخ والملفوف، وتؤكد أن الملفوف، تحديدا غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الجلد مع تعزيز إصلاح الجلد.

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البشرة, فواكه, الخضار