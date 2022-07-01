عضو في الكونغرس الأمريكي تحث الولايات المتحدة على الانسحاب من الناتو
© Twitter.comالكونغرس الأمريكي
© Twitter.com
أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور غرين بأنه يجب على واشنطن وحلف شمال الأطلسي وقف تصعيد التوتر في أوكرانيا من أجل تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها للعالم بأسره.
وبحسب ما كتبته عبر "تويتر": فإن الشعب الأمريكي لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، لكن حلف شمال الأطلسي وإدارة الرئيس جو بايدن يحاولان بكل وسيلة ممكنة جر البلاد إلى المواجهة، مشددةً على أنه "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب".
وأضافت: "التصعيد بشأن أوكرانيا، وهي دولة غير متحالفة تخاطر بحرب نووية، هي لعبة قوة تعرض العالم بأسره للخطر. يجب أن ننسحب من الناتو".
The American people do not want war with Russia, but NATO & our own foolish leaders are dragging us into one.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 30, 2022
A war that no one will win.
Escalation over Ukraine, a non-member nation, risking nuclear war is a power play endangering the entire world.
We should pull out of NATO. pic.twitter.com/7XcYWmvATU
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وإقليم دونباس؛ معلنة أن هدف العملية حماية سكان الإقليم من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين، والقضاء على النازية الجديدة، ومنع تسلح كييف.
وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.
وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.