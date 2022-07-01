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https://arabic.sputniknews.com/20220701/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-تحث-الولايات-المتحدة-على-الانسحاب-من-الناتو-1064507543.html
عضو في الكونغرس الأمريكي تحث الولايات المتحدة على الانسحاب من الناتو
عضو في الكونغرس الأمريكي تحث الولايات المتحدة على الانسحاب من الناتو
أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور غرين بأنه يجب على واشنطن وحلف شمال الأطلسي وقف تصعيد التوتر في أوكرانيا من أجل تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها للعالم... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:59+0000
2022-07-01T13:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما كتبته عبر "تويتر": فإن الشعب الأمريكي لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، لكن حلف شمال الأطلسي وإدارة الرئيس جو بايدن يحاولان بكل وسيلة ممكنة جر البلاد إلى المواجهة، مشددةً على أنه "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب".وأضافت: "التصعيد بشأن أوكرانيا، وهي دولة غير متحالفة تخاطر بحرب نووية، هي لعبة قوة تعرض العالم بأسره للخطر. يجب أن ننسحب من الناتو".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وإقليم دونباس؛ معلنة أن هدف العملية حماية سكان الإقليم من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين، والقضاء على النازية الجديدة، ومنع تسلح كييف.وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

عضو في الكونغرس الأمريكي تحث الولايات المتحدة على الانسحاب من الناتو

13:59 GMT 01.07.2022
© Twitter.comالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Twitter.com
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أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور غرين بأنه يجب على واشنطن وحلف شمال الأطلسي وقف تصعيد التوتر في أوكرانيا من أجل تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها للعالم بأسره.
وبحسب ما كتبته عبر "تويتر": فإن الشعب الأمريكي لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، لكن حلف شمال الأطلسي وإدارة الرئيس جو بايدن يحاولان بكل وسيلة ممكنة جر البلاد إلى المواجهة، مشددةً على أنه "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب".
وأضافت: "التصعيد بشأن أوكرانيا، وهي دولة غير متحالفة تخاطر بحرب نووية، هي لعبة قوة تعرض العالم بأسره للخطر. يجب أن ننسحب من الناتو".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وإقليم دونباس؛ معلنة أن هدف العملية حماية سكان الإقليم من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين، والقضاء على النازية الجديدة، ومنع تسلح كييف.

وتستهدف القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؛ وحققت هذه القوات تقدما كبيرا في دونباس ومحافظات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه.
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