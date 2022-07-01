https://arabic.sputniknews.com/20220701/علامة-مبكرة-لسرطان-المرئ-تظهر-أثناء-تناول-الطعام-1064520223.html

علامة مبكرة لسرطان المرئ تظهر أثناء تناول الطعام

علامة مبكرة لسرطان المرئ تظهر أثناء تناول الطعام

المريء هو أنبوب الطعام الذي يربط فمك بمعدتك. يمكن أن يوجد سرطان المريء في أي مكان في المريء ويعتبر سابع أكثر أنواع السرطان شيوعا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T20:54+0000

2022-07-01T20:54+0000

2022-07-01T20:54+0000

الصحة

منوعات

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هناك العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان المريء والتي يصعب تحديدها كعلامات للسرطان بسبب طبيعتها العامة.ومع ذلك، من المهم أن تكون قادرا على التعرف على هذه الأعراض في الوقت المناسب للحصول على علاج فوري لأن هذا النوع من السرطان يودي بحياة الآلاف من الأشخاص سنويا.من الأعراض الرئيسية لسرطان المريء، والذي يعمل أيضا كعلامة إنذار مبكر، صعوبة البلع أو وجود مشاكل في البلع، بحسب صحيفة Times of India.إذا كنت تواجه صعوبات في تناول طعامك مثل الاختناق أو السعال كلما أكلت أو شربت، فقد يكون ذلك علامة على عسر البلع وهو أكثر أعراض سرطان المريء شيوعا.في بعض الأحيان، يعود الطعام من خلال الأنف أو الفم بعد محاولة البلع. عندما تستلقي، يسهل على الطعام العودة إلى المريء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.قد لا تلاحظ عسر البلع على الفور لأنه عادة ما يكون خفيفا في البداية. ومع ذلك، مع نمو السرطان، فإنه عادة ما يزداد سوءا وأكثر إيلاما حيث تضيق فتحة المريء.بصرف النظر عن صعوبة البلع، تشمل الأعراض الأخرى لهذا السرطان الغثيان والقيء وارتجاع الحمض وحموضة المعدة والسعال وفقدان الشهية والتعب وألم في الصدر وبحة في الصوت.نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المريءهناك عدد من التغييرات الصحية والإيجابية في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء.يعد تجنب التدخين والتبغ والكحول من أهم العوامل والخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها في حالة استخدام أي منها.بصرف النظر عن هذا، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومغذي يتكون من الفواكه والخضروات.ستفيدك إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى نظامك الغذائي على المدى القصير والطويل.حافظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وصحي.

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