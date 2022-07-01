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https://arabic.sputniknews.com/20220701/علامة-مبكرة-لسرطان-المرئ-تظهر-أثناء-تناول-الطعام-1064520223.html
علامة مبكرة لسرطان المرئ تظهر أثناء تناول الطعام
علامة مبكرة لسرطان المرئ تظهر أثناء تناول الطعام
المريء هو أنبوب الطعام الذي يربط فمك بمعدتك. يمكن أن يوجد سرطان المريء في أي مكان في المريء ويعتبر سابع أكثر أنواع السرطان شيوعا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T20:54+0000
2022-07-01T20:54+0000
الصحة
منوعات
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هناك العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان المريء والتي يصعب تحديدها كعلامات للسرطان بسبب طبيعتها العامة.ومع ذلك، من المهم أن تكون قادرا على التعرف على هذه الأعراض في الوقت المناسب للحصول على علاج فوري لأن هذا النوع من السرطان يودي بحياة الآلاف من الأشخاص سنويا.من الأعراض الرئيسية لسرطان المريء، والذي يعمل أيضا كعلامة إنذار مبكر، صعوبة البلع أو وجود مشاكل في البلع، بحسب صحيفة Times of India.إذا كنت تواجه صعوبات في تناول طعامك مثل الاختناق أو السعال كلما أكلت أو شربت، فقد يكون ذلك علامة على عسر البلع وهو أكثر أعراض سرطان المريء شيوعا.في بعض الأحيان، يعود الطعام من خلال الأنف أو الفم بعد محاولة البلع. عندما تستلقي، يسهل على الطعام العودة إلى المريء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.قد لا تلاحظ عسر البلع على الفور لأنه عادة ما يكون خفيفا في البداية. ومع ذلك، مع نمو السرطان، فإنه عادة ما يزداد سوءا وأكثر إيلاما حيث تضيق فتحة المريء.بصرف النظر عن صعوبة البلع، تشمل الأعراض الأخرى لهذا السرطان الغثيان والقيء وارتجاع الحمض وحموضة المعدة والسعال وفقدان الشهية والتعب وألم في الصدر وبحة في الصوت.نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المريءهناك عدد من التغييرات الصحية والإيجابية في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء.يعد تجنب التدخين والتبغ والكحول من أهم العوامل والخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها في حالة استخدام أي منها.بصرف النظر عن هذا، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومغذي يتكون من الفواكه والخضروات.ستفيدك إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى نظامك الغذائي على المدى القصير والطويل.حافظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وصحي.
https://arabic.sputniknews.com/20210829/أطعمة-يجب-تجنبها-إن-كنت-مصابا-بارتجاع-الحمض-الشيكولاتة-أسوأها-1049975784.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/مشروبات-نتناولها-يوميا-يمكن-أن-تزيد-من-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1057443441.html
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الصحة, منوعات

علامة مبكرة لسرطان المرئ تظهر أثناء تناول الطعام

20:54 GMT 01.07.2022
© Depositphotos / Krakenimages.comامرأة تختار وجبة طعام
امرأة تختار وجبة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / Krakenimages.com
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المريء هو أنبوب الطعام الذي يربط فمك بمعدتك. يمكن أن يوجد سرطان المريء في أي مكان في المريء ويعتبر سابع أكثر أنواع السرطان شيوعا.
هناك العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان المريء والتي يصعب تحديدها كعلامات للسرطان بسبب طبيعتها العامة.
ومع ذلك، من المهم أن تكون قادرا على التعرف على هذه الأعراض في الوقت المناسب للحصول على علاج فوري لأن هذا النوع من السرطان يودي بحياة الآلاف من الأشخاص سنويا.
من الأعراض الرئيسية لسرطان المريء، والذي يعمل أيضا كعلامة إنذار مبكر، صعوبة البلع أو وجود مشاكل في البلع، بحسب صحيفة Times of India.
المريء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2021
أطعمة يجب تجنبها إن كنت مصابا بارتجاع الحمض... الشوكولاتة أسوأها
29 أغسطس 2021, 18:37 GMT
إذا كنت تواجه صعوبات في تناول طعامك مثل الاختناق أو السعال كلما أكلت أو شربت، فقد يكون ذلك علامة على عسر البلع وهو أكثر أعراض سرطان المريء شيوعا.
في بعض الأحيان، يعود الطعام من خلال الأنف أو الفم بعد محاولة البلع. عندما تستلقي، يسهل على الطعام العودة إلى المريء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.
قد لا تلاحظ عسر البلع على الفور لأنه عادة ما يكون خفيفا في البداية. ومع ذلك، مع نمو السرطان، فإنه عادة ما يزداد سوءا وأكثر إيلاما حيث تضيق فتحة المريء.
بصرف النظر عن صعوبة البلع، تشمل الأعراض الأخرى لهذا السرطان الغثيان والقيء وارتجاع الحمض وحموضة المعدة والسعال وفقدان الشهية والتعب وألم في الصدر وبحة في الصوت.
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
مشروبات نتناولها يوميا يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان
29 يناير, 20:47 GMT
نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المريء
هناك عدد من التغييرات الصحية والإيجابية في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء.
يعد تجنب التدخين والتبغ والكحول من أهم العوامل والخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها في حالة استخدام أي منها.
بصرف النظر عن هذا، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومغذي يتكون من الفواكه والخضروات.
ستفيدك إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى نظامك الغذائي على المدى القصير والطويل.
حافظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وصحي.
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