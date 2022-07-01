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https://arabic.sputniknews.com/20220701/عمدة-مدينة-في-المكسيك-يتزوج-من-تمساح-1064519311.html
عمدة مدينة في المكسيك يتزوج من تمساح
عمدة مدينة في المكسيك يتزوج من تمساح
هذا الزفاف غير العادي هو طقس قديم يهدف جلب الحظ إلى المدينة. لذلك، يتجول عمدة مدينة سان بيدرو هواميلولا في الشوارع مع "عروس" تبلغ من العمر سبع سنوات ترتدي... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T20:22+0000
2022-07-01T20:22+0000
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في هذا الوقت، يرقص سكان المدينة بمرح حول "المتزوجين حديثًا" على الموسيقى التقليدية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".أصل الزواج غير العادي متجذر في التاريخ. من المفترض أن "حفلات الزفاف" السنوية مع التمساح بدأت تقام في أيام مجتمعات السكان الأصليين ما قبل الإسبان.في وقت سابق، أصبح معروفًا أن الحيتان من كاليفورنيا والمكسيك أتت إلى شواطئ كامتشاتكا. وقد أُحصي بالفعل أكثر من 40 حوتا، وفقا للصحيفة.
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عمدة مدينة في المكسيك يتزوج من تمساح

20:22 GMT 01.07.2022
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Photo / pixabay12019
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هذا الزفاف غير العادي هو طقس قديم يهدف جلب الحظ إلى المدينة. لذلك، يتجول عمدة مدينة سان بيدرو هواميلولا في الشوارع مع "عروس" تبلغ من العمر سبع سنوات ترتدي فستانًا أبيض وفمًا مربوطًا بحبل.
في هذا الوقت، يرقص سكان المدينة بمرح حول "المتزوجين حديثًا" على الموسيقى التقليدية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
أصل الزواج غير العادي متجذر في التاريخ. من المفترض أن "حفلات الزفاف" السنوية مع التمساح بدأت تقام في أيام مجتمعات السكان الأصليين ما قبل الإسبان.
في وقت سابق، أصبح معروفًا أن الحيتان من كاليفورنيا والمكسيك أتت إلى شواطئ كامتشاتكا. وقد أُحصي بالفعل أكثر من 40 حوتا، وفقا للصحيفة.
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