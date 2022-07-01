https://arabic.sputniknews.com/20220701/فشل-المحادثات-بين-رئيسي-مجلس-النواب-والدولة-الليبيين-و9-قتلى-في-مظاهرات-حاشدة-في-السودان-1064506710.html

فشل المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين و9 قتلى في مظاهرات حاشدة في السودان

فشل المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين و9 قتلى في مظاهرات حاشدة في السودان

فشلت اجتماعات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبية في جنيف في التوصل إلى تفاهمات للوصول إلى القواعد الدستورية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية والتي أشرفت... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T13:39+0000

2022-07-01T13:39+0000

2022-07-01T13:50+0000

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عالم سبوتنيك

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فشل المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين ، تسعة قتلى في مظاهرات حاشدة في السودان فشل المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين ، تسعة قتلى في مظاهرات حاشدة في السودان

فشل المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين في التفاهم حول القواعد المنظمة للانتخاباتالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز حاولت التخفيف من وقع الفشل، وقالت في بيان إن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط العالقة.وخصت ويليامز بالذكر تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.قال المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، إن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين يعد أحد نقاط الخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة. وأوضح أن جلسات القاهرة بين أعضاء المجلسين تضمنت أن حامل الجنسية يقدم ما يثبت تنازله عن الجنسية الثانية قبل تقديم أوراق الترشح، وأيضا المناصب السيادية والقيادية يتقدم باستقالة منها قبل الترشح على ألا يعود لها حال عدم فوزه في الانتخابات.ويرى الحاجي أنها "نقطة أثيرت لإفشال التوافق بين اللجنتين في القاهرة"، كما أن هناك خلاف حقيقي بين الجانبين يتمثل في "الأحكام الانتقالية عند انتخاب رئيس وبرلمان ومجلس شيوخ في المادة 183 سيكون البرلمان هو المتفرد بإصدار قانون الانتخابات وغيرها من الإجراءات، ولكن مجلس الدولة يحاول تغيير المادة وأن يكون شريكا في الأحكام الانتقالية".تسعة قتلى في مظاهرات حاشدة في السودان والسلطة تعود لقطع الإنترنتأفادت لجنة أطباء السودان بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة إلى 9 أشخاص، وذلك في مسيرات شهدتها مدن سوادنية إحياء لذكرى 30 يونيو/حزيران، ليرتفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 111 قتيلا.آلاف خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري لتستخدم قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين، بينما قالت لجنة الأطباء المركزية إن القوات استخدمت أيضا الرصاص الحي، مما أدى الى سقوط عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين.وتعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي د/عصام دكين: "كانت هناك مظاهرة كبيرة في الخرطوم بالأمس، حشدت لها بعض القوى الرافضة للمجلس العسكري والمعارضة كذلك، وقام المجلس العسكري بتنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية بغلق الكباري التي تربط المدن الثلاثة وقد تم حماية بعض المواقع الاستراتيجية من المتظاهرين، وبحسب التقرير الصادر من قبل الشرطة اليوم، هناك اشتباكات بين المتظاهرين وتعمدت هذه الاشتباكات العنف مع الشرطة وأصابت عدداً كبيراً من جنود الشرطة والقوات المسلحة وبالتالي وصل عدد القتلى إلى خمسة لكن لم ترد حتى الآن بلاغات إلى أقسام الشرطة.وأشار دكين إلى أن العنف كان كبيرا جداً بين القوات النظامية وبعض المتظاهرين خصوصاً في منطقة أم درمان، فهم يطالبون بإعادة الجيش والقوات المسلحة الى الثكنات وتسليم السلطة دون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بحجة أنهم يريدون الحكم المدني ولكن وسائل الحكم المدني هي تحقيق الانتقال الديمقراطي والممارسة الانتخابية للبحث عن شرعية الحكومة القادمة وأن تكون منتخبة من قبل القوى المدنية".مواجهة انتخابية بين لابيد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية ونتنياهو الذي يأمل في العودة للحكمتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد مهام منصبه رسمياً ليدير حكومة تسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ويقود لابيد حزب "هناك مستقبل" الذي أسسه عام 2012، وهو حزب وسطي علماني ظل يتقدم في الانتخابات حتى احتل المركز الثاني في انتخابات مارس/آذار من العام الماضي، في رابع انتخابات غير حاسمة تشهدها إسرائيل في أقل من عامين.ومع حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، رحب بنيامين نتنياهو بالأمر واعتبره خبر سار حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الانتخابات القادمة ربما تكون بين حزبه الليكود وحزب لابيد "هناك مستقبل"، مما يشير إلى احتمال عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.قال جلال رمانة، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يقف ضد كل الأطراف السياسية خلال الانتخابات المقبلة، ويائير لبيد سيرأس الحكومة في الفترة الانتقالية.وأكد أن "الانتخابات المقبلة في نوفمبر لن تأتي بجديد وكل الاستطلاعات تشير إلى أن الخارطة السياسية لن تتغير وسيعودون إلى الأزمة مرة أخرى للمرة الخامسة في فترة انتخابية واحدة".ولفت إلى أن "مقاعد حزب الليكود التي منحتها له استطلاعات الرأي غير حاسمة دون التحالف من أحزاب أخرى حتى يصل إلى 61 مقعدا"، مشيرا إلى أن "الليكود يعيش أزمة برئاسة نتنياهو بسبب قضايا الفساد ضده والتي تمنع قادة سياسيين من التحالف معه، وإذا انتخب أعضاء الحزب شخصا آخر من الممكن الحصول على عدد أكبر من المقاعد".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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