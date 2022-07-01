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فنلندا تعتزم التعاون مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب
فنلندا تعتزم التعاون مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب
قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، إن بلاده ستتعاون قريبا مع تركيا في مجال مكافحة أنشطة المنظمات الإرهابية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:05+0000
2022-07-01T08:05+0000
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فنلندا
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في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تنظر في الموافقة على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو إذا أخفقتا في الوفاء بالتزاماتهما. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير الفنلندي قوله إن "التعاون مع السلطات التركية بشأن أي معلومات إضافية عن الأفراد والجماعات الذين تحددهم تركيا سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب".وأشار وزير الخارجية الفنلندي إلى أن حزب العمال الكردستاني كان القضية الرئيسية التي نوقشت مع تركيا في المحادثات بشأن محاولة هلسنكي الانضمام إلى الناتو، قائلا: "لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر مع تركيا. لدينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. إنه منظمة إرهابية محظورة في فنلندا وأيضا في السويد، وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد حزب العمال الكردستاني ونحن منفتحون أيضا على تلقي أي معلومات من تركيا بشأن هذه القضية". وأوضح هافيستو: "لا يمكننا تغيير القوانين بمذكرة فقط ، لكن هناك تعاون". واعترف وزير الخارجية بأن فنلندا لا تتوقع مثل هذا "التقدم السريع" في المحادثات مع تركيا في مدريد بشأن انضمام هلسنكي وستوكهولم لعضوية الناتو.
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الناتو, أخبار تركيا اليوم, فنلندا
فنلندا تعتزم التعاون مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب
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قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، إن بلاده ستتعاون قريبا مع تركيا في مجال مكافحة أنشطة المنظمات الإرهابية.
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تنظر في الموافقة على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو إذا أخفقتا في الوفاء بالتزاماتهما. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير الفنلندي قوله إن "التعاون مع السلطات التركية بشأن أي معلومات إضافية عن الأفراد والجماعات الذين تحددهم تركيا سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب".
وأشار هافيستو إلى أن هلسنكي أبلغت أنقرة بالفعل بأنها "لا تدعم" حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب / حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظمة غولن (تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المحظور في تركيا والذي تعتبره أنقرة إرهابيا وله صلة بمحاولة الانقلاب).
وأشار وزير الخارجية الفنلندي إلى أن حزب العمال الكردستاني كان القضية الرئيسية التي نوقشت مع تركيا في المحادثات بشأن محاولة هلسنكي الانضمام إلى الناتو، قائلا: "لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر مع تركيا. لدينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. إنه منظمة إرهابية محظورة في فنلندا وأيضا في السويد، وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد حزب العمال الكردستاني ونحن منفتحون أيضا على تلقي أي معلومات من تركيا بشأن هذه القضية".
وأشار وزير الخارجية أيضا إلى أن فنلندا والسويد، في إطار المذكرة الموقعة مع تركيا، تعهدتا برفض دعم أنشطة المنظمات الإرهابية. في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن جميع خطوات فنلندا في هذا الاتجاه سيتم تنفيذها وفقًا للتشريعات الوطنية.
وأوضح هافيستو: "لا يمكننا تغيير القوانين بمذكرة فقط ، لكن هناك تعاون". واعترف وزير الخارجية بأن فنلندا لا تتوقع مثل هذا "التقدم السريع" في المحادثات مع تركيا في مدريد بشأن انضمام هلسنكي وستوكهولم لعضوية الناتو.