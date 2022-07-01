https://arabic.sputniknews.com/20220701/فنلندا-لم-نناقش-مع-تركيا-تسليم-أي-أفراد-ونلتزم-بالقوانين-المحلية-والدولية-1064511006.html

فنلندا: لم نناقش مع تركيا تسليم أي أفراد ونلتزم بالقوانين المحلية والدولية

فنلندا: لم نناقش مع تركيا تسليم أي أفراد ونلتزم بالقوانين المحلية والدولية

قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن بلاده وتركيا لم تناقشا تسليم أي أفراد أو جماعات بعينها خلال مفاوضات جرت أثناء قمة حلف شمال الأطلسي... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T15:30+0000

2022-07-01T15:30+0000

2022-07-01T15:30+0000

رجب طيب أردوغان

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أخبار تركيا اليوم

السويد

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وهدد أردوغان، اليوم، بإلغاء الاتفاق مع فنلندا والسويد الذي يسمح بانضمامهما إلى حلف "الناتو" إذا لم تفيا بوعودهما، خاصة تسليم الأكراد المشتبه بهم.وبعد محادثات استمرت أربع ساعات في مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم مشتركة حول الإجراءات الأمنية مقابل أن تلغي تركيا معارضتها لانضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي والتي أعلنتها في مايو آيار بسبب مخاوفها من أمور تتعلق بالإرهاب.ولم تشمل مذكرة التفاهم الموقعة أي أفراد يتعين تسليمهم لتركيا.وقالت فنلندا والسويد منذ ذلك الحين إنهما ستواصلان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية في عمليات التسليم والتي ستعتمد على مدى المعلومات التي ستقدمها تركيا.من جهته، قال وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون: "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّرا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-قبول-دعوة--السويد-وفنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-لا-يعني-الموافقة-على-عضويتهما-1064508635.html

https://arabic.sputniknews.com/20220701/السويد-ترد-على-تهديد-أردوغان-بإلغاء-اتفاق-انضمامها-للناتو-تسليم-المطلوبين-يقرره-قضاء-مستقل---1064508497.html

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رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد