https://arabic.sputniknews.com/20220701/فيديو-أثار-جدلا-هل-عقد-قاسم-سليماني-لقاء-سري-مع-الاستخبارات-الإسرائيلية-1064498657.html
فيديو أثار جدلا... هل عقد قاسم سليماني لقاء سريا مع الاستخبارات الإسرائيلية؟
فيديو أثار جدلا... هل عقد قاسم سليماني لقاء سريا مع الاستخبارات الإسرائيلية؟
انتشر مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنه "مسرب" لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، خلال لقاء سري جمعه بعناصر... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:29+0000
2022-07-01T11:29+0000
2022-07-01T11:29+0000
إيران
إسرائيل
مقتل قاسم سليماني
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102678/05/1026780516_0:0:4669:2626_1920x0_80_0_0_5e8ed650ab79e0c6a6a01f4cb2054c30.jpg
ويظهر في الفيديو رجل بلحية بيضاء يتقدم نحو طاولة يجلس إليها عدد من الأشخاص من بينهم قاسم سليماني، ويسلم عليهم.وجاء في التعليق المرافق "بعد أن رفعت إسرائيل السرية عن إيران .. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرّب".حظي الفيديو بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر.الحقيقةبعد البحث، تبين أن الفيديو منشور في مواقع وكالات إيرانية عدة، ما يزيل عنه شبهة "التسريب"، إذ تبدو القاعة التي صور فيها مجهزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرقة.وقد جاء في التعليق المرافق للفيديو أنه يعود للقاء قاسم سليماني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده.يذكر أن قاسم سليماني اغتيل في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في بضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في بغداد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, مقتل قاسم سليماني
فيديو أثار جدلا... هل عقد قاسم سليماني لقاء سريا مع الاستخبارات الإسرائيلية؟
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انتشر مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنه "مسرب" لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، خلال لقاء سري جمعه بعناصر من الاستخبارات الإسرائيلية.
ويظهر في الفيديو رجل بلحية بيضاء يتقدم نحو طاولة يجلس إليها عدد من الأشخاص من بينهم قاسم سليماني، ويسلم عليهم.
وجاء في التعليق المرافق "بعد أن رفعت إسرائيل السرية عن إيران .. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرّب".
حظي الفيديو بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر.
الحقيقة
بعد البحث، تبين أن الفيديو منشور في مواقع وكالات إيرانية عدة
، ما يزيل عنه شبهة "التسريب"، إذ تبدو القاعة التي صور فيها مجهزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرقة.
وقد جاء في التعليق المرافق للفيديو
أنه يعود للقاء قاسم سليماني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده.
يذكر أن قاسم سليماني اغتيل في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في بضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في بغداد.