https://arabic.sputniknews.com/20220701/قائد-عسكري-إيراني-إذا-أراد-أحد-التعدي-على-بلادنا-سيواجه-برد-حاسم-وباعث-على-الندم-1064479788.html

قائد عسكري إيراني: إذا أراد أحد التعدي على بلادنا سيواجه برد حاسم وباعث على الندم

قائد عسكري إيراني: إذا أراد أحد التعدي على بلادنا سيواجه برد حاسم وباعث على الندم

أكد العميد أحمد رضا بوردستان، المستشار الأعلى للقائد العام للجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أهمية تطوير قدرات بلاده الدفاعية والهجومية للرد الحاسم على تهديدات... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T06:38+0000

2022-07-01T06:38+0000

2022-07-01T06:40+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد بوردستان جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى "الشهداء" في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غربي إيران.وقال العميد بوردستان: "مهمتنا الأساسية هي تطوير قدراتنا الدفاعية والهجومية حتى نتمكن من الرد بشكل حاسم على تهديدات العدو، وعلينا تعزيز استعدادنا القتالي والدفاعي لمواجهة تهديدات العدو".وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن جميع تحركات أعداء بلاده تتم مراقبتها على الحدود وخارج المنطقة، مؤكدا أنه بالتناسب مع التهديدات على إيران، سيتم اعتماد القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة أي تهديدات، وأن القوات الإيرانية لن تُباغت أبدا.وشدد المستشار الأعلى لقائد الجيش الإيراني على أنه "إذا أراد أحد التعدي على أراضي وحدود الجمهورية الإسلامية، فسيواجه برد فعل حاسم وباعث على الندم".ولفت العميد أحمد رضا بوردستان، المستشار الأعلى للقائد العام للجيش الإيراني، إلى أن الجيش الإيراني لديه قدرات كثيرة في مختلف المجالات الدفاعية والجوية والبرية والفضائية والبحرية والغواصات، في وقت يعمل كيد واحدة تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة.

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