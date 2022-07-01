https://arabic.sputniknews.com/20220701/قرار-جديد-من-وزارة-العدل-السعودية-يخص-كبار-السن--1064502044.html
قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن
قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن
أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا جديدا يخص من تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما، في محاولة للتيسير عليهم. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:26+0000
2022-07-01T12:26+0000
2022-07-01T12:26+0000
أخبار السعودية اليوم
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فوفقا لجريدة عكاظ، قررت وزارة العدل السعودية، أن تتيح لهم استخراج التوكيل الإلكتروني.وقالت: "في حال رغبة الشخص البالغ عمره 65 عاما فأعلى، بالتوكيل، فيلزمه إجراء ذلك لدى أحد الموثقين عبر بوابة "الموثق""، واضعة رابطا يمكن من خلاله الوصول إلى ما يريد.أما إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 فأكدت الوزارة أنه يمكنه فعل ذلك إن كان قد سبق له التوكيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن
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أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا جديدا يخص من تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما، في محاولة للتيسير عليهم.
فوفقا لجريدة عكاظ
، قررت وزارة العدل السعودية، أن تتيح لهم استخراج التوكيل الإلكتروني.
وقالت: "في حال رغبة الشخص البالغ عمره 65 عاما فأعلى، بالتوكيل، فيلزمه إجراء ذلك لدى أحد الموثقين عبر بوابة "الموثق""، واضعة رابطا يمكن من خلاله الوصول إلى ما يريد.
ولفتت الوزارة إلى أن إجراء التوكيل إلكترونيا، ممكن أيضا من خلا تطبيق "ناجز"، إذا كان عمر المستفيد "الموكِّل" ما بين 18 و65 عاما.
أما إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 فأكدت الوزارة أنه يمكنه فعل ذلك
إن كان قد سبق له التوكيل.