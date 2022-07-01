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قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن
قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن
أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا جديدا يخص من تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما، في محاولة للتيسير عليهم. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:26+0000
2022-07-01T12:26+0000
أخبار السعودية اليوم
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فوفقا لجريدة عكاظ، قررت وزارة العدل السعودية، أن تتيح لهم استخراج التوكيل الإلكتروني.وقالت: "في حال رغبة الشخص البالغ عمره 65 عاما فأعلى، بالتوكيل، فيلزمه إجراء ذلك لدى أحد الموثقين عبر بوابة "الموثق""، واضعة رابطا يمكن من خلاله الوصول إلى ما يريد.أما إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 فأكدت الوزارة أنه يمكنه فعل ذلك إن كان قد سبق له التوكيل.
https://arabic.sputniknews.com/20200209/انتصار-جديد-للمرأة-السعودية-إجبار-الزوج-على-توثيق-الطلاق-بشكل-عاجل-1044479106.html
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أخبار السعودية اليوم

قرار جديد من وزارة العدل السعودية يخص كبار السن

12:26 GMT 01.07.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا جديدا يخص من تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما، في محاولة للتيسير عليهم.
فوفقا لجريدة عكاظ، قررت وزارة العدل السعودية، أن تتيح لهم استخراج التوكيل الإلكتروني.
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9 فبراير 2020, 12:44 GMT
وقالت: "في حال رغبة الشخص البالغ عمره 65 عاما فأعلى، بالتوكيل، فيلزمه إجراء ذلك لدى أحد الموثقين عبر بوابة "الموثق""، واضعة رابطا يمكن من خلاله الوصول إلى ما يريد.

ولفتت الوزارة إلى أن إجراء التوكيل إلكترونيا، ممكن أيضا من خلا تطبيق "ناجز"، إذا كان عمر المستفيد "الموكِّل" ما بين 18 و65 عاما.

أما إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 فأكدت الوزارة أنه يمكنه فعل ذلك إن كان قد سبق له التوكيل.
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